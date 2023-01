Rod Stewart javio se u program uživo i pozvao vladu da odstupi: 'Nikada nije bilo toliko loše'

Britanski rock pjevač Rod Stewart (78) iznenadio je u četvrtak svojim javljanjem u program uživo Sky Newsa kako bi osudio "smiješno" stanje zdravstvenog sustava, pozvao vladu da odstupi i pruži priliku oporbenoj Laburističkoj stranci. Stewart, poznat po svojim hitovima iz 1970-ih "Maggie May" i "Do Ya Think I'm Sexy", javio se u program Sky Newsa posvećen krizi u britanskom Nacionalnom zdravstvenom servisu (NHS) koji je primao pozive građana.

"Ovo je srceparajuće za medicinske sestre", rekao je Stewart. "Stvarno je srceparajuće. U svim mojim godinama života u ovoj zemlji nikada nije bilo tako loše." NHS koji financira država, donedavno izvor ponosa za mnoge Britance, pod velikim je pritiskom nakon godina premalog ulaganja i posljedica pandemije COVID-19, što je medicinske sestre i ostalo osoblje potaknulo na štrajk bez presedana.

"Mislim da bi ova vlada sada trebala odstupiti i pružiti priliku Laburističkoj stranci", rekao je 78-godišnji Stewart, ističući da je on osobno dugo bio konzervativac. Stewart je također rekao da je "smiješno" što se u srijedu prijavio u praznu privatnu kliniku radi radiološke pretrage dok toliko drugih pacijenata "umire jer ne može obaviti (radiološko) snimanje".

Foto: Profimedia

Zatim je ponudio da će platiti 10 ili 20 pregleda za građane i izrazio nadu da će i drugi koji to mogu učiniti slijediti njegov primjer. "Ne treba mi publicitet. Samo želim učiniti neke dobre stvari", rekao je prije nego što je završio svoj telefonski poziv pjevanjem početnih stihova pjesme "Maggie May". "Probudi se Maggie, mislim da ti imam nešto reći", otpjevao je Stewart svojim prepoznatljivim hrapavim glasom koji je tu pjesmu učinio hitom 1971.

Inače, glazbeniku su protekli mjeseci na privatnom planu iznimno teški. Krajem studenog prošle godine otkrio je da je preminuo njegov brat Bob i to samo dva mjeseca nakon što je ovaj svijet napustio njegov drugi brat Don. Rod je tada rekao da je izgubio dva svoja najbolja prijatelja u razmaku od dva mjeseca, a dodao je i da se Bob pridružio Donu na velikom nogometnom terenu na nebu.

Nedugo nakon toga Stewartov najmlađi sin Aiden (11) završio je u bolnici nakon utakmice u kojoj je sudjelovao. Stewart je rekao kako je njegov sin poplavio i izgubio svijest. – Mislili smo da ima srčani udar. Poplavio je i počeo gubiti svijest dok se nije smirio. Bilo je strašno, ali je na kraju dijagnosticiran napadaj panike. Maleni je htio impresionirati svog oca. Drugi dečko je pao i udario glavom, to je prvi put da sam na utakmici vidio dva vozila hitne pomoći – ispričao je nedavno glazbenik.

