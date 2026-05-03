PAMTITE LI NJEGA?

Ovaj domaći glumac povukao se iz javnosti: Proslavila je uloga u seriji Zlatni dvori, a evo što danas radi

03.05.2026.
u 19:15

Matko Knešaurek je 2016. godine preuzeo naslovnu ulogu u "Zlatnim dvorima", tumačeći lik Petra Begovca, imućnog mladića čije srce osvaja seoska djevojka Ana, u izvedbi Katarine Baban

Televizijska serija ''Zlatni dvori'' upamćena je kao jedan od najuspješnijih domaćih projekata u žanru sapunica, a upravo je ona lansirala u zvjezdanu orbitu dvoje mladih glumaca, Katarinu Baban i Matka Knešaureka, koji su oživjeli središnje likove Anu Galović i Petra Begovca. I dok je Katarina danas etablirano ime na glumačkoj sceni, koju smo donedavno pratili u seriji ''U dobru i zlu'', Matko se odlučio povući iz fokusa javnosti.

Matko Knešaurek rođen je u Zagrebu 4. siječnja 1986. godine. Svoje je obrazovanje započeo u Klasičnoj gimnaziji, dok je paralelno pohađao osnovnu i srednju glazbenu školu, usavršavajući se na gitari. Akademsko zvanje glumca i lutkara stekao je 2009. godine na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Veliku popularnost kod publike osigurao je ulogom Marka Odaka u seriji "Ruža vjetrova" (2011.–2013.).

Potom je 2016. godine preuzeo naslovnu ulogu u "Zlatnim dvorima", tumačeći lik Petra Begovca, imućnog mladića čije srce osvaja seoska djevojka Ana, u izvedbi Katarine Baban. Uz rad na televiziji, Knešaurek je ostvario niz uloga u kazalištu te je posuđivao glas u brojnim sinkronizacijama animiranih filmova. Premda je gluma i dalje povremeno prisutna u njegovu životu, Knešaurek je 2023. godine napravio profesionalni zaokret. Na poticaj supruge Anice, koja je pronašla natječaj, postao je dio Informativnog programa HRT-a u ulozi novinara.

Tada je istaknuo kako ga privlače kultura i istraživačko novinarstvo, uz ambiciju za radom pred kamerama, no ostaje nepoznanica obnaša li tu funkciju i danas. Na privatnom planu, Matko je u sretnom braku s Anicom Kolar s kojom se zaručio 2011., a vjenčao 2015. godine. Roditelji su dvoje djece: kćeri Talije, rođene sredinom siječnja 2016., te sina koji je na svijet stigao u ožujku 2020. godine. Na njegovom službenom Instagram profilu i dalje stoji opis glumca i lutkara, a prošle je godine s dugogodišnjom kolegicom Katarinom Baban osnovao i vlastito kazalište.

