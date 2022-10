Rijedak izlazak domaćeg para: Dugo su tajili svoju vezu, a sada zagrljeni poziraju fotografima

Domaći glumci Filip Šovagović (56) i Nina Violić (50) dugo su se skrivali od javnosti, no nakon četiri godine veze više se ne trude sakriti svoju ljubav. Iako se više ne skrivaju, rijetko ih viđamo zajedno u javnosti, a otvorenje 20. Zagreb film festivala izmamilo je sve, pa i njih.

Par se pojavio ležerno obučen. Filip je na sebi imao plavu majicu, tamne hlače i čizme, dok je Nina obukla kožne hlače i crnu majicu preko koje je imala i jaknu. Sve je upotpunila velikom ogrlicom.

Zagrljeno su pozirali fotografima. Inače, Nina i Filip zajedno su već četiri godine, a zaljubili su se upravo zbog zajedničkog posla. Ove godine još su jednom zajedno radili na projektu, i to na Nininom debitantskom dugometražnom filmu 'Baci se na pod', za koji je glazbu skladao upravo Filip.

- Nina me nagovorila da se odvažim upustiti u nešto o čemu ništa zapravo nisam znao, iako me ta disciplina zanima cijeli život. Ovo mi je prvi ozbiljniji takav angažman. Te moje muzike u filmu nema više od pet minuta, no osjećam totalnu odgovornost jer želim da Ninin potpuno genijalan projekt prođe što je bolje moguće i zbilja se nadam da ga nisam upropastio svojom glazbom - rekao nam je ovog lipnja Šovagović koji je skladao glazbu za film svirajući na Piccolo Martin.

Oboje iza sebe imaju propale brakove, Nina s glumcem Tvrtkom Jurićem, s kojim je dobila kći Rozu, dok je Filip bio s liječnicom Ružom Grizelj, s kojom ima kći Klaru.

