Ruku na srce, humor Tarika Filipovića često nije sasvim politički korektan i nije ovo prvi put da ga se proziva

Otkako je Nova TV krenula s emitiranjem iz novog studija, sve su oči uglavnom bile uprte u njezin Dnevnik. Središnju informativnu emisiju, još k tome u novom terminu, i s ponešto drugačijim sadržajem, detaljno su analizirali i gledatelji i struka, no pomalo su zanemarene Vijesti, u 14 i 17 sati te u večernjem terminu. A riječ je o emisijama koje nipošto nisu zaslužile biti u drugom planu jer su ponekad čak i bolja opcija od središnjeg Dnevnika. Uz užurbani tempo života, teško je baš svaki dan uhvatiti cijeli Dnevnik, Vijesti su sažetije i dinamičnije, ali također odlično obrađuju teme. Također su dobile novo ruho, a zaštitna su im lica isti voditelji kao i u Dnevniku. Stoga se uistinu ima osjećaj gledanja “Dnevnika u malom” koji je za čistu pohvalu!

RTL Direkt // RTL - TRI KAKTUSA

Nisu prošlog tjedna sve informativne emisije zaslužile pohvalu, posebice ne RTL Direkt koji je gledateljima u četvrtak servirao poprilično nevjerojatan i neobjašnjiv gaf. Priča ukratko ide ovako… Na društvenim se mrežama povela rasprava zbog nastupa stand-up komičara Aleksa Curaća Šarića, koji se prema riječima nezadovoljne gledateljice iz publike, potpuno neprimjereno šalio na temu silovanja. Riječ je o važnoj temi, no zašto je predmet TV kritike? Zato što je ovu problematiku (doduše, poprilično kratko) obradio i RTL Direkt, a komentar su tražili od poznate stand-up komičarke Marine Orsag. Ipak, njezinu su izjavu veoma nespretno skratili i montirali pa je ispalo da na pitanje Mojmire Pastorčić “Je li silovanje smiješno?”, Orsag odgovara - “Svakako”. I tek nakon njezine reakcije, RTL je objavio ispriku i cjelovitu snimku izjave u kojoj se vidi da Orsag govori da su svakako potrebne šale koje kritiziraju loše pravosudne prakse i niske kazne za seksualne prijestupnike, a ne o one silovanju. Dakle, izjava je nespretnom montažom potpuno izvučena iz konteksta. Zlobni komentari će vjerojatno izbaciti ovo “nespretno” pa će iskoristiti priliku da medije optuže za manipulaciju. No ako teorije zavjere ostavimo po strani i prihvatimo da je riječ o grešci, ipak treba naglasiti da se radi o velikoj grešci kakva se ne bi smjela dogoditi jednoj ozbiljnoj emisiji. Zbog sugestivnih montiranja izjava gubi se povjerenje, a tu je još i pitanje ima li jedna isprika, odnosno naknadno objavljena cjelovita izjava isti doseg kao i originalni prilog te koliko gledatelja RTL-a i dalje misli da je sugovornica zaključila da je silovanje smiješno.

Tko želi biti milijunaš? // HRT 1 - JEDAN KAKTUS

Da se vrlo lako može “montirati” i gaf pokazuje prošlotjedni slučaj s kviza “Tko želi biti milijunaš?”. Tarik Filipović pitao je, naime, gosta u pratnji čime se bavi, ovaj mu je odgovorio da je riječ o građevini, a voditelj je zaključio kako nikad to ne bi pomislio već da ga asocira na neko drugo zanimanje. U tom trenutku netko u publici kaže da bi mogla biti baletna profesija što Tarik Filipović ponavlja. I odjednom se širi vijest kako je voditelj uvrijedio gosta nazvavši ga “baletančićem” te stižu i reakcije na društvenim mrežama. Ruku na srce, humor Tarika Filipović često nije sasvim politički korektan i nije ovo prvi put da ga se proziva zbog rubnih izjava. Također, činjenica je da je ovo bio nepotreban i nimalo smiješan komentar iz publike te da u javnom prostoru nipošto ne bi trebalo širiti stereotipe, ali isto tako se ne smije nekome u usta stavljati što nije rekao. Ipak, Filipović se ispričao i tenzije su se brzo smirile.

(Moja) Genijalna prijateljica // HRT 3 - JEDAN KAKTUS

Za još dvije velike nelogičnosti zaslužan je HRT. Dok se prebacuje s programa na program može se pronaći da na trećem programu oko 1 sat iza ponoći počinje “Moja genijalna prijateljica”. No onda se postavlja pitanje radi li se tu možda o ekranizaciji svjetski poznatog bestselera slavne Elene Ferrante “L'amica geniale“, koji je kod nas preveden kao “Genijalna prijateljica”, a pod istim se naslovom emitira na HBO-u, Kratkim pregledom glumaca, likova i sadržaja dobiva se potvrdan odgovor - HRT ima hit, ali ga je odlučio sakriti pod drugačijim nazivom i još usred noći. U redu, promjena je minorna, ali dovoljno je dodati jednu riječ da se više ne radi o svjetski poznatoj seriji nego o filmu B produkcije u kojem se dvije prijateljice vraćaju u rodni grad za Valentinovo kako bi kupile najveće božićno drvce u Americi i baš u tom trenutku upoznaju ljubav svog života. Što se vremena tiče, iako ovo nije prvi put da HRT prikazuje “Genijalnu prijateljicu”, zasigurno ima boljih termina, a koji su trenutno zauzeti nekom reprizom.

