Reporter Nove TV o dramatičnoj evakuaciji iz Kijeva: 'Oko nas su odjekivale eksplozije, do zadnjeg nismo vjerovali da ćemo se izvući'

Među hrvatskim novinarima koji su danima gledatelje izvještavali o najaktualnijim zbivanjima u Ukrajini koja je pogođena ruskom invazijom našao se i Ivan Čorkalo, iskusni reporter Nove TV koji je u svojoj novinarskoj karijeri javljao i o sukobima u Siriji, boravio na tursko-sirijskoj granici i intenzivno pratio izbjegličku krizu donoseći najnovije informacije iz izbjegličkih kampova. Čorkalo je početkom tjedna sretno stigao u Hrvatsku nakon poprilično dramatične evakuacije iz Kijeva koja je trajala više od 36 sati.

Težak put

Na sve moguće načine, kaže nam, tražili su kako da dođu do nekoga tko bi ih prevezao do granice, a s obzirom na to da je na snazi bila opća opasnost, sve je išlo vrlo teško. – Sve dok vozač nije došao po nas bili smo uvjereni da se nećemo izvući. Kada smo konačno uspjeli, trebalo nam je tri sata da izađemo na gradsku obilaznicu, oko nas su odjekivale eksplozije, a vojska je užurbano stizala u grad u koji su već ušli ruski diverzanti. Tijekom osam sati vožnje od Kijeva se nismo udaljili ni 130 km jer su svi panično bježali. Prema poljskoj granici udaljenoj 600 km vozili smo oko 26 sati u koloni, a još smo 10-ak čekali na prijelaz granice, i to uz brojne intervencije hrvatskog veleposlanstva u Poljskoj. Da nije bilo toga, na granici bismo sigurno ostali i do 48 sati. Nakon dugotrajne evakuacije, u Hrvatsku smo stigli u ponedjeljak popodne – govori nam Čorkalo.

U Ukrajini je svjedočio brojnim potresnim prizorima, a najviše su ga pogodili tužni rastanci obitelji. – Mučna je bila cjelokupna situacija, ali najgore je bilo gledati rastanak obitelji, odvajanje, žena i djeca odlaze na sigurno, a otac se vraća braniti domovinu. Suze, strah, neizvjesnost… Za neke je možda to bilo posljednji put da su se vidjeli. To je bilo jako teško gledati, a zamislite kako je to tek proživljavati – kaže reporter Nove TV koji je i sam s ekipom hrvatskih novinara i snimatelja odlučio pomoći da petero djece sretno stigne do granice s Poljskom.

– Policajac nas je preko oca zamolio da povezemo djecu do granice, gdje ih je čekala majka. Nismo mogli to odbiti, bili su u strahu, ali napravili smo sve da se osjete sigurnima, zaštićenima. To odvajanje od oca bilo je teško gledati. Pokupili smo putem još dvije obitelji i ženu čija unuka radi na češkoj nacionalnoj televiziji kao voditeljica, to je spomenula u eteru i zahvalila nam – prisjeća se Čorkalo koji je razinom profesionalizma koju je pokazao u javljanjima uživo još jednom dokazao da je jedno od najjačih reporterskih lica Nove TV.

Foto: Nova TV

– Smirenost je vjerojatno donijelo iskustvo, činjenica da sam dosta toga prošao. Moj je posao gledateljima objektivno prenijeti informaciju, a ne paničariti i histerizirati. Bio sam svjestan da na većinu faktora nisam i ne mogu utjecati. Pokušao sam ono što sam mogao – ne izigravati junaka, držati se skloništa, racionalno razmišljati. Panika je najgora jer utječe na moć prosudbe. Iako se nisam osjećao životno ugroženim, naravno da me, kao i sve druge, bilo strah. Samo se budala ne boji – iskren je Ivan koji je na prvu bojišnicu kao ratni reporter otišao prije desetak godina u Siriju.

Zabrinuta obitelj

Da će u 2022. godini biti primoran ponovno postati ratni reporter, nije mu bilo ni na kraj pameti. – Nezamislivo mi je to i dalje. Mislim da to ni najcrnji pesimist nije mogao očekivati, pogotovo na području Europe – napominje Čorkalo koji je svjestan svih opasnosti i rizika koje reporterski posao nosi sa sobom. I dok se on trudi minimizirati ih gdje god to može, njegov boravak u ratnim zonama najteže pada njegovoj supruzi Ivani. – Obitelj se, normalno, brine, posebno supruga Ivana. Drugačije su okolnosti sada kad imam jednogodišnjeg sina. No istovremeno zna da ja ne srljam, da neću napraviti ništa što bi me ugrozilo. Brat je naviknut, on i ne zove jer zna da to ne volim. S pokojnim roditeljima bilo je ipak drugačije – iskren je Čorkalo.

Foto: Privatna arhiva

U Ukrajini je bio s ekipama RTL-a i N1 televizije, a upravo to zajedništvo davalo im je sigurnost i u najneizvjesnijim trenucima. – Najbolja odluka bila nam je da se ne odvajamo i da se držimo zajedno. U slučaju da se bilo što dogodi, ipak smo svi prijatelji, kolege, pomoći ćemo si međusobno. Konkurencija u takvim situacijama ne postoji. Nema tu utrke – kaže reporter koji je jednim javljanjem privukao posebnu pozornost i oduševljenje gledatelja, i to zbog simpatične majice s likom Miše Kovača koju je nosio tijekom javljanja uživo u večernjim vijestima.

– Mišo je posebna priča. Nisam očekivao da će biti takva reakcija, opće oduševljenje. Evo, sada ću prvi put otkriti okolnosti. Majicu sam nosio čitavog dana kad je napad počeo, od 4 ujutro bili smo na nogama. Tijekom dana mijenjali smo lokacije za uključivanje u program uživo, sukladno sigurnosnoj procjeni. Kad smo došli u zadnji hotel, skinuo sam jaknu za javljanje uživo iz hotelske sobe, koje se po lokalnom vremenu događalo u 1 iza ponoći. Nisam ni bio svjestan što imam na sebi, sve dok nisu počele stizati reakcije. U situaciji u kojoj odjekuju eksplozije, dok bukti rat, mislim da je najmanje bitno što imam na sebi. Žao mi je jedino ako je netko to doživio kao provokaciju – kaže za kraj Ivan Čorkalo.

Foto: Nova TV screenshot

