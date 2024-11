Reakcije pljušte sa svih strana na priznanje supruga Blanke Vlašić da imaju otvoreni brak: 'Mogao je to prešutjeti'

Posljednjih dana domaća javnost šokirana je intervjuom belgijskog novinara Rubena Van Guchta, supruga naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, a u kojem je priznao da su on i legendarna skakačica u vis u otvorenom braku, kao i to da Blanka zna za njegove avanture te ih odobrava. Prve sumnje oko odnosa Vlašić i Van Guchta pojavile su se tijekom Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj ove godine, kad su u trenutku jednog javljana novinara zapažene ženske noge, a potvrdu da se nije radilo o pukim naklapanjima dobili smo upravo u spornom razgovoru na belgijskoj televiziji.

Naravno, korisnici društvenih mreža zgroženi su Rubenovim priznanjem, a svoje mišljenje iskazuju po komentarima ispod objava. Nekakav generalni konsenzus ide u smjeru osuda na račun nesvakidašnje prakse bračnog para i kritika prema javnom istupu Belgijca, a mnogi smatraju kako jedna velikanka poput Blanke ne bi smjela sebi dozvoljavati ovakva poniženja. - "Bio bi otvoren brak da oboje imaju nekog sa strane. Ovako on nju vara i još joj to kaže", "To nije brak ako je otvoren. Ona njega voli, ali mi se čini da se on voli okolo zabavljat i to ona prihvaća što se samim time ponižava jer može imat puno bolju i kvalitetniju osobu za sebe", "Ako je tako, čemu vjenčanje u crkvi?", "Mogao je prešutjeti. Ipak to utječe na njezine poslove. Ako im već paše takav brak. Ako ne, brzo će ona dalje", "Njihov crkveni brak je ništavan! Njegova izjava ga je poništila, nema dalje", "Ne znam što je odvratnije, njegova želja da ljudi saznaju kako žive ili gnusni komentari o toj temi" - piše većina ljudi na Facebooku.

Međutim, ima i onih koji su stali u obranu Rubena i Blanke: - "To je bar pošteno. Puno njih ima afere, a prave se da su vjerni, ali s njezine strane čudno mi je što je na to pristala i još se vjenčala u crkvi", "Ostavite ljude nek žive svoj život,a vi pokušajte sredit svoj", "Čuo sam puno stvari koje se mogu poistovjetiti. A s vašom privatnošću autsajderi se ne moraju truditi. Puno poštovanja", "Što je točno bilo šokantno? Koga boli stvar je li neki par 'klasičan' ili su u otvorenom braku. Dajte, ljudi, barem se primaknite drugoj polovici 20. stoljeća, kad nam je 21. stoljeće nedostižno daleko" - pišu oponenti većine.

Inače, Blanka je jučer proslavila svoj 41. i 2. rođendan svog voljenog sinčića Monda. Dvostruko slavlje njihovih rođendan uslijedilo je nakon što je njezin suprug, belgijski novinar Ruben Van Gucht otkrio da njih dvoje imaju otvoren brak. Ruben je nakon toga odmah doputovao u Split te se na društvenim mrežama pohvalio kako uživa s Mondom. - Sretan rođendan čudesni čovječe - napisao je uz video u kojem se igra sa sinom, a supruzi Blanki nije čestitao rođendan preko društvenih mreža.

Blanka se sada nakon svega oglasila i to prvi put nakon šokantnih izjava njezina Rubena o njihovu otvorenom odnosu. U pričama na društvenoj mreži Instagram pokazala je djelić vesele atmosfere u svojem domu te je otkrila s kim su ona i Mondo proslavili rođendane. - Mama zauvijek ima najljepši rođendan na svijetu - piše uz fotografiju na kojoj Blanka pozira nasmijana sa sinčićem Mondom, u društvu supruge njenog brata Nikole Vlašića, Ane Vlašić, i njihova sinčića Noe. Fotografirala ih je naša umirovljena bacačica kladiva i Blankina bliska prijateljica Ivana Brkljačić.

Izjavu svog zeta prokomentirao je i Blankin otac Joško Vlašić: - Nije na meni da se miješam u to. Imam svoje mišljenje koje želim zadržati za sebe. U svakom slučaju, ja sam tu uvijek za svoju kćer i za svojeg unuka. Svatko za sebe priča svoju životnu priču i pokazuje svijetu kakav je netko - izjavio je za net.hr.

Podsjetimo, Vlašić je jedna od najboljih hrvatskih atletičarki, domaća rekorderka na otvorenom i u dvorani te dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis. Osim toga, prva je hrvatska atletičarka koja je preskočila čak dva metra. Njezin suprug, belgijski novinar Ruben Van Gucht, nedavno je gostovao u belgijskoj televizijskoj emisiji Het Huis te je iznio detalje svog braka s našom atletičarkom. Otkrio je i to da, iako je u crkvenom braku s Blankom Vlašić, da redovito kontaktira s bivšom suprugom Laurence. – Otišao sam iz te veze s idejom da sam slobodna osoba. Sve sam bacio, rekao sam: ''Živimo pa ćemo vidjeti gdje ćemo biti.'' Klasični obrazac veze nije bio moj stil. Pokušao sam, ali nije išlo. Biste li radije bili s nekim tko živi od devet do pet, tko ide na plažu s djecom vikendom? Onda ja nisam taj. Nema ništa loše u tome, ali to nisam ja – prenio je nieuwsblad.de.

Ono što je baš sve šokiralo jest njegovo priznanje da je Blanka upoznata s tim tko su njegove partnerice, ali ne zna detalje. – To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem taj tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: "Jadna, neće znati." Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći želi li živjeti ovakav život, ali nije rekla da ne želi – priznao je bez zadrške.

