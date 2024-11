Preminuo glumac Tony Todd, proslavio se ulogom u kultnom horroru Candyman

Glumac Tony Todd, najpoznatiji po ulogama u filmovima iz horror žanra i znanstvene fantastike, umro je u 69. godini, prenosi The Guradian. Todd je posljednji put sklopio oči ove srijede u svojoj kući u Los Angelesu nakon duge borbe s bolešću, a vijest je za Hollywood Reporter sinoć potvrdila njegova supruga Fatima. U svojoj karijeri dugoj preko 40 godina Amerikanac je odradio stotine televizijskih i filmskih uloga. Jedna od prvih bila je ona heroinskog ovisnika, poručnika Warrena u Oscarom ovjenčanoj ratnoj drami Olivera Stonea 'Platoon'. Također se pojavio u akcijskom spektaklu Michaela Bayja iz 1996. 'The Rock', u kojem je glumio uz Nicholasa Cagea, kao i u horror franšizi 'Final Destination', a možemo ga gledati i u kultnoj 'Vrani' s još jednim pokojnim glumcem, Brandonom Leejem.

Ipak, najveću slavu stekao je ulogom naslovnog ubojice u horror klasiku 'Candyman' premijerno prikazanom 1992. godine. Pored Todda, u filmu koji se bavi temama rasizma i društvenih nejednakosti glumila je i glumica Virginia Madsen, koja je povodom smrti dragog kolege podijelila oproštajnu poruku na svom Instagram profilu. - Tony Todd. Istinski poetičan čovjek s glasom od kojeg je bilo lako pasti u nesvijest. Zahvaljujući Bernardu Roseu, doista smo stvorili gotičku romansu. Zato film živi. Nježna duša s dubokim poznavanjem umjetnosti. Uživao je s obožavateljima i nikad nije bio sramežljiv kad su obožavatelji prilazili i željeli fotografije. Jedan od rijetkih koji je bio otvoren javnosti. Jako će mi nedostajati - napisala je Madsen u emotivnoj objavi.

Anthony Tiran Todd rođen je 4. prosinca 1954. godine u Washingtonu, D.C. Odrastao je u Hartfordu, Connecticut, gdje je završio srednju školu. Svoju ljubav prema glumi otkrio je vrlo rano, zahvaljujući svojoj teti Clari Elliston koja ga je vodila u knjižnicu dok je ona čistila kuće. Todd je kasnije pohađao Sveučilište u Connecticutu, a zatim i prestižni Eugene O'Neill National Theater Institute.

Osim filmskih uloga, Todd je ostvario značajnu karijeru i na televiziji. Posebno se istaknuo u znanstveno-fantastičnom žanru, pojavivši se u serijama 'Star Trek: The Next Generation' i 'Star Trek: Deep Space Nine' kao Kurn, brat poručnika Worfa. Također je imao uloge u popularnim serijama poput 'Chuck', '24' i 'The Flash'.

Unatoč uspjehu na filmu i televiziji, Todd nikada nije zaboravio svoje kazališne korijene. Redovito se vraćao na Broadway, gdje je nastupao u produkcijama poput 'King Hedley II', 'Othello' i 'Playboys of the West Indies'. Njegovu izvedbu u predstavi 'Kralj Hedley II' kritičari su posebno apostrofirali i nahvalili.

GALERIJA: FOTO Ove djevojke natječu se za titulu Miss Universe: Ima li naša Zrinka Ćorić Šanse za ulazak u TOP30?

Todd je također izgradio uspješnu karijeru kao glasovni glumac. Posudio je glas likovima u brojnim animiranim serijama i video igrama. Jedan od njegovih najpoznatijih glasovnih nastupa je kao Zoom u seriji 'The Flash'.

U posljednjih nekoliko godina, Todd je nastavio biti aktivan u filmskoj industriji. Pojavio se u remakeu 'Candymana' iz 2021. godine, koji je producirao Jordan Peele. Također je najavljeno njegovo sudjelovanje u šestom nastavku franšize 'Final Destination'.

VIDEO: Magazin predstavio Lorenu Bućan, novu pjevačicu