FOTO Velika tuga u obitelji Matee i Stefany Hohnjec! Preminula im najvažnija osoba u životu

- Dragi moj tata volim te, počivao u miru Božjem! Čuvam te u srcu svom - napisala je neutješna nekadašnja manekenka Matea Hohnjec na fotografiju objavljenoj na Instagramu kako pozira s nećakom i pokojnim voljenim ocem. Fotografiju je objavila uz pjesmu Željka Bebeka imena "Kćeri moja". Njezina sestra Stefany Hohnjec, Miss sporta 2004. godine i prvakinja Hrvatske u ritmičkoj gimnastici kratko se preko društvene mreže oglasila te je objavila fotografiju svog oca Stefana Hohnjeca koji je preminuo u 72. godini života. Njihov otac, Hohnjec je bio bivši nogometaš koji je ostavio trag u inozemstvu, ali i tadašnjoj Jugoslaviji.

Svoj nogometni put započeo je u čakovečkoj Slogi, a potom nastavio u Varteksu, Rudaru iz Velenja i ljubljanskoj Olimpiji. Nastupao je i za austrijske klubove GAK, Wolfsberger i Kufstein, te njemački Union Solingen, dok je posebno upečatljiv trag ostavio u španjolskom Santanderu. U razdoblju kada je igrao u Španjolskoj, bio je jedan od tek dvojice nogometaša s ovih prostora koji su ostvarili priliku igrati tamo. Nakon igračke karijere gradio je i onu trenersku, a pomogao je i nekolicini nogometaša koji su kasnije stvorili profesionalne karijere, pišu mediji.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, Matea Hohnjec koristi društvene mreže, a nerijetko dijeli religiozni sadržaj. Tako je nedavno objavila svoju fotografiju iz crkve, a netko je napisao i označio je u objavi: "Premoćno svjedočanstvo drage Matee Hohnjec. Hvala ti na velikom, živom dokazu Božjeg milosrđa u tvom životu", napisao je njezin pratitelj, a ona je tu fotografiju objavila na svojem profilu na Instagramu.

Ako se prisjetimo, krajem veljače ove godine na prvom programu Hrvatske televizije emitiran je dokumentarni film "Treći život" koji je gledateljima pružio duboki uvid u živote bivših zatvorenika kroz tri ključna razdoblja njihova postojanja – život prije zatvora, iskustvo unutar zatvorskih zidova i proces prilagodbe na život nakon izlaska. U prvom serijalu prikazan je život poznate bivše domaće manekenke Matee Hohnjec, sestre bivše misice Stefany Hohnjec. Matea je godinama slovila kao skandalozna djevojka koja je svojim privatnim životom zabavljala javnost, a naposljetku je završila i u zatvoru zbog tri kaznena djela.

– Ne sjećam se baš svog najranijeg djetinjstva, ali se sjećam da sam imala lijepo djetinjstvo. Trenirala sam sport, baš kao i moja sestra Stefany. Učile smo strane jezike, išle u privatnu školu i imale smo lijepo djetinjstvo. Od mirnog i normalnog djetinjstva sve je počelo ići krivim tijekom, od mog bježanja, izlaženja sa starijim i krivim dečkima, a zašto? Stvarno ne znam zašto... – odmah na početku ovog dokumentarnog serijala kazala je Matea Hohnjec te se prisjetila kako je zapravo upala u probleme i počela konzumirati zabranjene supstancije, odnosno droge.

– Moj prvi dečko bio je DJ i bio je dosta stariji od mene. Tada sam prvi put ušla u opasan svijet i vidjela taj svijet droge. U društvu je bio jedan stariji prijatelj koji me zamolio da mu pričuvam travu - nasmijala se Matea i nastavila: - Pristala sam mu pričuvati travu zato da bih se dokazala ispred tog društva. Tu sam travu stavila u svoju torbu, a nju su pronašli moji roditelji koji su zvali policiju. Policija je rekla da ću zbog toga ići u maloljetnički zatvor ili na odvikavanje. To je trenutak koji bih izdvojila kada je krenuo moj problematičan period – kazala je Matea Hohnjec.

– Nisam sponzoruša, hajdemo reći starleta. Taj izraz starleta jednom sam i guglala da vidim što znači i to znači zvijezda u usponu. Htjela sam živjeti život na visokoj nozi, ne raditi ništa, sve tako površno zapravo... Došla sam iz Poreča u veliki Zagreb i tada su me počele privlačiti krive i pogrešne stvari. Počela sam konzumirati droge i izlazila... Živjela sam luksuzno, odijevala se skupo, izlazila u najskuplje restorane, ali to sve nije bilo baš tako sjajno kako je izgledalo. U svom životu sam osuđena za tri kaznena djela, prvo je bilo davanje prostorije za konzumiranje droge, drugo je bilo krivotvorenje novčanica i treće – pokušaj pljačke – priznala je i prisjetila se svoje velike mladenačke ljubavi. – Bila sam u vezi s jednim Talijanom koji je bio moj partner u kriminalu, a zajedno smo varali ljude - priča kroz smijeh Matea Hohnjec te nastavlja: - Imali smo dosta zajedničkih avantura, proputovali smo svijet. Sve je to počelo bezazleno, a na kraju su se svi problemi zaredali. Taj Talijan imao je dosta dobrih kontakta, a ja sam mu dobro došla zato što sam bila lijepa i pametna. Mi smo, Bože mi oprosti, zajedno mogli i brda pomicati... Ja sam htjela i pokušavala pronaći normalan posao i stalni radni odnos. Radila sam u jednoj mjenjačnici u Poreču, radila sam i u jednoj trgovini. Bila sam tada dosta osuđivana i nitko me nije htio zaposliti, a ta kriminalna obitelj ti uvijek tu ostane i njima se uvijek možeš vratiti. Kriminalci su uvijek tu bili za mene, a ostali su mi uvijek okretali leđa... – prisjetila se mlađa sestra Hohnjec.

– Skupila sam novac i odlučila kupiti krivotvorene novčanice. Za to sam krenula u Italiju, potpuno sama. Išla sam kroz Split do Ancone, a to je najjednostavnija ruta, a i tko bi zaustavio jednu mladu curu samo s jednim koferom. Ljudi koji su me dočekali u Anconi bili su stvarno normalni, kao i svi... Meni nije bilo ništa čudno što su mi stavili povez preko očiju do lokacije gdje se nalazio novac, to je bila sasvim normalna procedura. Kada smo došli, bila je sasvim opuštena atmosfera, a na stolu su bile novčanice, oružje i droga... Oko tog stola su se čak igrala i neka djeca – dodala je Matea te je objasnila kakvo je njezino iskustvo života iza rešetaka. – Zatvor. Kada se sjetim zatvora, odmah se sjetim jakog udarca vrata kada ih je komandirka zatvorila. Prije nego što sam došla u zatvor, nisam bila svjesna kamo idem, niti zašto... Mislim, sve sam ja to znala, ali dok ne čujete zvuk tih vrata, nije vam ništa jasno. U zatvoru ništa ne valja, nijedna strana nije pravedna. Ima svega, od silovanja, zatvaranja u samicu, tuča, zatvor je grozan. Ima i mita i korupcije, sve je to istina. Zatvor je užasan – rekla je te u nastavku otkrila kakav joj je bio ponovni susret sa slobodom i život nakon zatvora.

– Kada sam izašla iz zatvora, bila sam u Zagrebu, a ovdje mi se uopće nije sviđalo, zapravo Hrvatska općenito. Nakon toga otišla sam i u Poreč, pokušati tamo pronaći mir jer je to moje rodno mjesto, no ni tu mi nije bilo najbolje. Osjetila sam poziv da moram otići u Međugorje, grad milosti. Voljela bih se vratiti u Hrvatsku, vuče me Split, on je u blizini Međugorja. Voljela bih se i realizirati u nekom poslu, nekom normalnom poslu, da nije izvan zakona. Voljela bih imati automobil i normalan život. Želim da mi se da prilika i da me ne osude prije nego što me upoznaju – zaključila je tada.

