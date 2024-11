FOTO Napokon se oglasila Blanka Vlašić nakon što se doznalo da je u otvorenom braku! Otkrila kako se osjeća

Jučer je, točnije 8. studenog naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić proslavila svoj 41. i 2. rođendan svog voljenog sinčića Monda. Vlašić se tijekom dana nije oglašavala na društvenim mrežama, posljednjih dana ne objavljuje sadržaj kao inače, no sada se napokon javila. Naime, dvostruko slavlje njihovih rođendan uslijedilo je nakon što je njezin suprug, belgijski novinar Ruben Van Gucht otkrio da njih dvoje imaju otvoren brak. Ruben je nakon toga odmah doputovao u Split te se na društvenim mrežama pohvalio kako uživa s Mondom. - Sretan rođendan čudesni čovječe - napisao je uz video u kojem se igra sa sinom, a supruzi Blanki nije čestitao rođendan preko društvenih mreža.

Blanka se sada nakon svega oglasila i to prvi put nakon šokantnih izjava njezina Rubena o njihovu otvorenom odnosu. U pričama na društvenoj mreži Instagram pokazala je djelić vesele atmosfere u svojem domu te je otkrila s kim su ona i Mondo proslavili rođendane. - Mama zauvijek ima najljepši rođendan na svijetu - piše uz fotografiju na kojoj Blanka pozira nasmijana sa sinčićem Mondom, u društvu supruge njenog brata Nikole Vlašića, Ane Vlašić, i njihova sinčića Noe. Fotografirala ih je naša umirovljena bacačica kladiva i Blankina bliska prijateljica Ivana Brkljačić.

Ruben nije bio prisutan na proslavi rođendan svog sinčića Monda i supruge Blanke. On je na društvenoj mreži Instagram otkrio kako se nalazi u Belgiji, točnije u gradu Antwerpen, a odala ga je jedna obožavateljica koja ga je snimila. Ruben je došao na promociju u muzej gdje je vodio program. Blanka je ponosno pokazala i rođendansku tortu svog Monda, a može se naslutiti kako dječak obožava bagere.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Vlašić je jedna od najboljih hrvatskih atletičarki, domaća rekorderka na otvorenom i u dvorani te dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis. Osim toga, prva je hrvatska atletičarka koja je preskočila čak dva metra. Jučer je tako u obitelji umirovljene sportašice bilo dvostruko slavlje, a ono što je privuklo veću pažnju od njihovih rođendan su izjave Blankina supruga, inače belgijskog novinara Rubena Van Guchta da su u otvorenom braku.

On je nedavno gostovao u belgijskoj televizijskoj emisiji Het Huis te je iznio detalje svog braka s našom atletičarkom. Otkrio je i to da, iako je u crkvenom braku s Blankom Vlašić, da redovito kontaktira s bivšom suprugom Laurence. – Otišao sam iz te veze s idejom da sam slobodna osoba. Sve sam bacio, rekao sam: ''Živimo pa ćemo vidjeti gdje ćemo biti.'' Klasični obrazac veze nije bio moj stil. Pokušao sam, ali nije išlo. Biste li radije bili s nekim tko živi od devet do pet, tko ide na plažu s djecom vikendom? Onda ja nisam taj. Nema ništa loše u tome, ali to nisam ja – prenio je nieuwsblad.de.

Ono što je baš sve šokiralo jest njegovo priznanje da je Blanka upoznata s tim tko su njegove partnerice, ali ne zna detalje. – To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem taj tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: "Jadna, neće znati." Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći želi li živjeti ovakav život, ali nije rekla da ne želi – priznao je bez zadrške. O njihovu otvorenom odnosu oglasio se i Blankin otac te trener, Joško Vlašić. – Nije na meni da se miješam u to. Imam svoje mišljenje koje želim zadržati za sebe. U svakom slučaju, ja sam tu uvijek za svoju kćer i za svojeg unuka. Svatko za sebe priča svoju životnu priču i pokazuje svijetu kakav je netko – rekao je Joško za Net.hr.

Blanka Vlašić nikada nije skrivala da je praktična vjernica, odlazi u crkvu, najčešće onu u susjedstvu joj – crkvu Sv. Lovre u gradskom kotaru Žnjan u Splitu. Ondje se ovaj bračni par i vjenčao. Tada je, 2022. godine iznenadila javnost kada je na Instagramu neočekivano otkrila da se udala za Rubena i da čekaju dijete. Dotad se u Hrvatskoj nije znalo ni da su u vezi, dok se u Rubenovoj rodnoj Belgiji nekoliko mjeseci ranije nagađalo da televizijski i radijski novinar ljubi hrvatsku atletičarku. On je tada glasine da su u vezi demantirao, iako je često dolazio u Hrvatsku i prije vjenčanja. Ruben se krajem 2021. godine razveo od influencerice i aktivistice za prava životinja Laurence Van Tongerloo nakon sedam godina braka, a kao razlog je naveo posvećenost poslu. No ipak, ispostavilo se da to i nije bio stvaran razlog raspada njihova braka. Šest mjeseci nakon vjenčanja, na Blankin 39. rođendan, Ruben i ona dobili su sina Monda.

Osim toga, dok je Blanka bila još trudna, nekolicina belgijskih medija raspisala se i o njegovu navodnom preljubu i to sa ženom s kojom je navodno prevario i prvu suprugu. Nagađanja je potaknula fotografija na kojoj Rubenova navodna ljubavnica Charlotte Van Looy pozira s njegovim psom. Blanka i Ruben na ove glasine nisu odgovarali, niti ni na koji način pokazali da su ih uopće primijetili. Što je prava istina o njihovu braku, znaju samo njih dvoje, no nova saznanja svakako bacaju novo svjetlo na njihov brak.

