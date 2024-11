Evo kako je Joško Vlašić prokomentirao izjavu svog zeta Rubena da su on i Blanka u otvorenom braku

Naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić u braku je sa belgijskim sportskim reporterom Rubenom Van Guchtom od 2022. godine, a par zajedno ima sina Monda. Njih dvoje o svom obiteljskom životu govore jako rijetko. Upravo je zato mnoge iznenadilo Rubenovo gostovanje tijekom kojeg je govorio o privatnom životu. Belgijski reporter gostovao je u televizijskoj emisiji Het Huis te iznio detalje svoga braka s našom atletičarkom. Ruben je kazao kako on i supruga imaju otvoren odnos, što znači da mogu prakticirati odnose i s drugim ljudima, te da se s time Blanka u potpunosti slaže.

O njihovom odnosu progovorio je i Blankin otac Joško Vlašić. "Nije na meni da se miješam u to. Imam svoje mišljenje koje želim zadržati za sebe. U svakom slučaju, ja sam tu uvijek za svoju kćer i za svojeg unuka. Svatko za sebe priča svoju životnu priču i pokazuje svijetu kakav je netko", izjavio je za net.hr.

Prema Van Guchtovim riječima, njihov se dogovor temelji na otvorenosti i povjerenju, a o svom gostovanju u kojemu je otkrio ove detalje obavijestio je i Vlašić te mu je ona pružila podršku. Voditelj emisije Eric Goens izjavio je za Het Laatste Nieuws da je iznenađen transparentnošću u njihovom odnosu.

- Kada sam pozvao Rubena, htio je o tome prvo razgovarati s Blankom. Tražio je njezino odobrenje, a dok je bio ovdje, također ju je nazvao da joj ispriča novosti. Recipročnost u njihovom odnosu me iznenadila - kaže Goens.

Sportski novinar zbog braka s našom atletičarkom često je i u domaćim medijima, a tijekom gostovanja u ovoj emisiji rekao je da redovito kontaktira sa svojom bivšom suprugom Laurence.

- Otišao sam iz te veze s idejom da sam slobodna osoba. Sve sam bacio, rekao sam: živimo pa ćemo vidjeti gdje ćemo biti. Klasični obrazac veze nije bio moj stil. Pokušao sam, ali nije išlo. Biste li radije bili s nekim tko živi od devet do pet, tko ide na plažu s djecom vikendom? Onda ja nisam taj. Nema ništa loše u tome, ali to nisam ja, prenosi nieuwsblad.be. Otkrio je i kako Blanka zna tko su njegove partnerice, ali ne zna i detalje.

- To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem taj tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: ‘Jadna, neće znati’. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla. O otvorenoj se vezi oglasila i Rubenova majka. - Ti odnosi: to nije moja ideja, ali život je prekratak da bismo vodili beskrajne rasprave o tome. Uzimamo to takvo kakvo jest - kazala je ona.

Podsjetimo, Ruben i Blanka roditelji su sina Monda, a Ruben je nedavno govorio o proširenju obitelji. "Tko zna, možda će jednog dana doći do proširenja obitelji", rekao je i tako iznenadio voditeljicu emisije u kojoj je gostovao pa dodao: "Rekao sam - tko zna. Nisam rekao da se već dogodilo." Voditeljica mu je rekla da je "vrlo sretna sa svoja četiri dečka", no Ruben je odgovorio: "Toliko daleko sigurno nećemo ići."

Uz to, progovorio je i o preseljenju u Hrvatsku, s obzirom na to da Blanku i Monda često posjećuje u njezinom rodnom Splitu.

'Vidim da bi se to moglo dogoditi. Kad moj sin bude malo stariji i kad bude imao svoje hobije', rekao je Ruben, na što mu je kolegica dobacila: 'Kada postane zabavno, onda ćeš ga pomoći odgajati. Ali briga je veća kad su manji. Tu moramo biti iskreni'.

'Ne, sada je također zabavno. Uvijek je zabavno. Moja majka je uvijek govorila: 'Mala djeca, male brige, velika djeca, velike brige'. Dakle, briga uvijek postoji kad postanu stariji', zaključio je.

