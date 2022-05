Reakcija Ryana Reynoldsa kada je ugledao suprugu na Met gali postala je hit na društvenim mrežama

Glumci Ryan Reynolds (45) i Blake Lively (34) jedan su od najskladnijih i najzgodnijih hollywoodskih parova, a to su i dokazali na ovogodišnjoj Met gali. Na društvenim mrežama širi se snimka na kojoj Ryan s oduševljenjem gleda dolazak supruge na crveni tepih, a onda i ponosno zaplješće.

- Ako te ne gleda onako kako Ryan gleda Blake, djevojko, on nije taj - napisao je jedan korisnik Twittera.

If he Doesn't look at you the way RYAN looks at BLAKE , Girl he is not the one 😭❤️#MetGala #MetGala2022 #BlakeLively #RyanReynolds pic.twitter.com/7olFR9cBZi