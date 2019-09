Rat bivših HRT-ovih kolega! Hloverka se brutalno obrušila na Latina, evo što on kaže na to

Bivša HRT-ovka Hloverka Novak Srzić ponovno je podigla prašinu objavom na društvenim mrežama. Ovog puta oštro je komentirala dolazak Denisa Latina na poziciju novog urednika HTV-ove političke emisije ''Otvoreno''. Nekadašnja glavna urednica HTV-a i njegova Informativnoga programa na svom se Facebooku prisjetila vremena dok je ona uređivala 'Otvoreno'.

"Ne gledam više puno televiziju..vratila se mojoj staroj ljubavi radiju... ovo je fotka iz mog i našeg Otvorenog... u ovoj sezoni Otvoreno će uređivati Denis Latin... duša me boli... ne zbog mene, ja sam sve već vidjela... žao mi samo pretplatnika... Bože sačuvaj...", napisala je Novak Srzić na Facebooku.

Njezin status na svom profilu, ali i službenoj stranici, podijelio je i sam Latin. Ispod objave zaredali su se komentari, no on sam Hloverkin potez nije htio komentirati. – Hvala vam na interesu, ali nemam vam što reći na to. Ne bih htio to komentirati – rekao nam je Denis Latin.

Čini se kako Novak Srzić i Latin još uvijek imaju neriješene račune iz prošlosti jer nije tajna kako njihov odnos nije bio idiličan dok je ona bila urednica Informativnog programa.

Inače, ovo nije prvi ovakav ispad Hloverke na društvenim mrežama. Ljetos je direktorica Turističke zajednice grada Makarske opako kritizirala Karleušu i cajke koje su zavladale našom obalom. Smetala joj je buka iz noćnog kluba koji je dovodio najveće folk-zvijezde, ali i to što su lake note zasjenile, kako kaže, izvanredan program Makarskog kulturnog ljeta.

