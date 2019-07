Hloverka se zbog Karleuše obrušila na klub u vlasništvu našeg nogometaša: 'Neka nas poštede toga'

Bivša HRT-ova voditeljica i urednica, a danas direktorica Turističke zajednice u Makarskoj Hloverka Novak Srzić podigla je golemu prašinu nakon što se na svojem Facebook-profilu javno obrušila na vlasnike jednog noćnog kluba u Makarskoj iz kojeg trešte narodnjaci. Novak Srzić nije krila nezadovoljstvo, a posebno joj je zasmetao nastup folk-zvijezde Jelene Karleuše koja je u klubu “Petar Pan” nastupila protekle srijede.

Oštar status

– Dragi prijatelji, nastojim podijeliti na ovim stranicama neke pozitivne vibracije, no večeras sam baš ljuta, ljuta. Potrudili smo se napraviti odličan program za Makarsko kulturno ljeto, od operete do opere, koncerata klasične glazbe, vrhunskog jazza i rock’n’rolla… I onda privatni poduzetnici koji dođu na mjesec dana po profit u grad u “Petar Pan” dovode Karleuše svih fela… I jedino po tome, na koncu, neki žele zapamtiti i “obilježiti” naš grad… – napisala je Novak Srzić na svom Facebooku. Poprilično oštar status izazvao je golemu pozornost na društvenim mrežama, a unatoč tome što je bez zadrške prozvala vlasnike jednog od najpopularnijih klubova na Makarskoj rivijeri, negativnih reakcija nije bilo.

– Hodam gradom i svi mi čestitaju – govori za Večernji list Hloverka i otkriva da najveći problem leži u lošoj zvučnoj izolaciji spomenutog kluba. – Kad je Karleuša ili neka druga cajka, onda cijeli grad odjekuje. Poštujem i tržište i privatne klubove, ali neka se to radi tako da oni koji plate ulaznice u tome uživaju, a da nas koji ne volimo takvu vrstu glazbe poštede te buke i galame – napominje direktorica Turističke zajednice. Ipak, priznaje da je žalosti što sve više mladih uživa u provodima uz lake note. – Cajke su, nažalost, prodrle i do nas. Zbilja mi je žao kad vidim da mladost odlazi na takvu vrstu glazbenog treša. Mislim da je uzrok tome i taj što hrvatska glazba nije dovoljno zastupljena u medijima pa se mladi okreću stranoj. Ta niša za cajke očito se otvorila u pomanjkanju naše izvorne glazbe poput klapa i tamburice – ističe Hloverka. Iz kluba čiji je vlasnik bivši nogometaš NK Zagreb Goran Drmić, kaže Novak Srzić, do sada je nitko nije kontaktirao. – Oni znaju da je to problem koji s njima traje već dugo. U gradu imamo još jedan klub u kojem iskreno ni ne znam kakva se glazba pušta jer on uglavnom ne ometa druge. Imaju odličnu zvučnu izolaciju i ja sam zadovoljna što imamo klub koji nudi noćnu zabavu turistima koji dolaze u naš grad, a tu je, osim galame i buke, i problem imidža koji mi kao Turistička zajednica nastojimo promijeniti – napominje.

Smeta joj loš imidž

– Doista imamo izvanredan program Makarskog kulturnog ljeta i onda na završetku sezone završite s imidžem neke Karleuše – nezadovoljno će Novak Srzić, koja i sama ponekad voli zaviriti u noćni život Jadrana. Prošle je godine tako “partijala” na Ultri, a žao joj je što zbog brojnih obveza u Park mladeži nije stigla i ove godine. – Ultra je doista podigla Split u turističkom smislu i držim da je treba čuvati. Sasvim sigurno da bi i Makarska htjela imati neki after party vezan za Ultru kakav ima, primjerice, Hvar, ali mi imamo prometnih problema. Možda jednoga dana dovedemo takvu vrstu glazbe, dapače, upravo za tu mlađu populaciju – najavljuje Hloverka.

A do tada čini se da će i dalje muku mučiti s bukom iz kluba koji i u sljedećim tjednima najavljuje gostovanja velikih folk-zvijezda poput Ace Lukasa, Milice Todorović, Mile Kitića, Saše Matića, Aleksandre Prijović i brojnih drugih. Komentar smo pokušali dobiti i od samog vlasnika prozvanog kluba Gorana Drmića, no on nije bio raspoložen za razgovor na ovu temu. Inače, Drmić je spomenuti klub preuzeo prošle godine od Gordana Boljata i Marka Bralića koji su pak prostor unajmili od također bivšeg nogometaša Alena Bokšića. Drmiću ovo nije prvi doticaj s ugostiteljskim vodama, prije nego što je preuzeo “Petar Pan”, u njegovu je vlasništvu bio i jedan ugostiteljski objekt na zagrebačkom Laništu.

