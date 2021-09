Rak je bio u četvrtom stadiju i borio se za život, a glazbenik sad otkrio da je napokon zdrav

Glazbenik Mark Hoppus (49), član benda blink-182, otkrio je da je pobijedio rak.

- Upravo sam bio kod onkologa i više nemam rak - napisao je Hoppus na Instagramu. Hvala Bogu i svemiru, obitelji i prijateljima i svima koji su mi poslali podršku.

Iako Hoppus više nema limfom, koji je bio u četvrtom stadiju, borba još nije završena.

- Moram ići na preglede svakih šest mjeseci i oporavljat ću se sigurno još do kraja godine, ali danas je predivan dan i stvarno se osjećam blagoslovljeno - naglasio je Hoppus.

Glezbenik je otkrio da ima rak i da ide na kemoterapije karejm lipnja. Istaknuo je da su ispred njega još mjeseci liječenja te da se trudi ostati pozitivan.

Rekao je da se veseli povratku na posao nakon što pobijedi bolest, ali i da se boji svega. - Imam rak. To je užasno i bojim se, ali sam u isto vrijeme blagoslovljen nevjerojatnim doktorima te prijateljima i obitelji koji mi pomažu da se borim - napisao je tada u objavi na društvenim mrežama.

- Moja krv me pokušava ubiti - rekao je glazbenik nekoliko tjedana kasnije te dodao da je njegova dijagnoza difuzni B-krupnoćelijski limfom 4-A. - To znači da je ušao u četiri dijela mog tijela. Ne znam kako točno određuju njegov udio, ali ušao mi je u dovoljno dijelova tijela da je rak u četvrtoj fazi - objasnio je te dodao da je to najviši stupanj.

U pop punk sastav ušao je s gitaristom Tomom DeLongeom i bubnjarom Scottom Raynorom, a sastav iza sebe ima albume Cheshire Cat, Enema of the State, Neighborhoods i druge.

VIDEO Pjevač R.Kelly proglašen je krivim za seriju seksualnih prijestupa: Iskorištavao je i seksualno zlostavljao mnogo mladih žena i maloljetnica