Radijska voditeljica otkrila nam je pravi razlog iznenadnog odlaska s 'Otvorenog' nakon 12 godina

Radijski trio, voditelji Ivana Mišerić i Filip Han te producent Bruno Bucić, krajem prošlog tjedna iznenada su se u emisiji "Jutro na Otvorenom" oprostili od svojih slušatelja na Otvorenom radiju koje su godinama uveseljavali svojim glasom i dobrom energijom. Publika ih je za proteklu godinu nagradila i najprestižnijom medijskom nagradom Večernjakovom ružom u kategoriji radijske emisije godine, a mi smo tim povodom kontaktirali Ivanu koja je čak 12 godina provela na spomenutom radiju.

– Sve što sam rekla u posljednjoj emisiji kao posljednji pozdrav u eteru sam i mislila. Definitivno nije lako, a općenito su velike promjene i odluke o odlasku teška stvar. Puno toga sam prošla i privatno uz taj radio, on mi je bio i kuća i druga familija. Tako da je ovaj odlazak svakako težak. Svi ti slušatelji koji su prekrasni su nas mijenjali tijekom godina. Tim smo putem postali bolji uz njih i njihove priče, a njima sam i osobno zahvalila što su sve te priče nesebično dijelili s nama, a i mi naše živote s njima. S njima je bilo lakše i jednostavnije gurati kroz jutro svaki dan – kazala nam je iskreno Ivana Mišerić koja se trenutačno nalazi na godišnjem odmoru. – S radija odlazimo u paketu – dodala je Mišerić, a kojoj smo potom postavili pitanje idu li zajedno u istu medijsku kuću. – E to vam ne mogu još otkriti, voljela bih da mogu. S obzirom na to da sam pod ugovorom ne mogu o tome, no uskoro će se sve saznati. Jedino što mogu reći, kao što se već zna da smo kolektivno otišli, i sad nas, evo, čekaju nove radne pobjede – ponovila je simpatična radijska voditeljica. Naravno, zanimali su nas i razlozi odlaska s Otvorenog radija nakon punih 12 godina, a evo što nam je Ivana otkrila:

– Možda ću tijekom nekog vremena i sama nešto više reći na tu temu, kada se posložim i možda nešto napišem i na Instagramu. No definitivno nema nikakve zle krvi, nema nekih loših emocija zbog kojih smo otišli s radija. Iskreno, tu nije bilo ništa loše, ali je to bila naša odluka jer mislimo da je to nama trebalo kao ljudima da se malo rastegnemo, narastemo i napravimo neku promjenu. Jednostavno osjetiš kada si tolike godine, bez obzira na to što je lijepo, nekako je moj stav kad se odlučiš za tako neku veliku odluku ne treba je donijeti u strahu i lošoj emociji. Nego baš kad si stabilan i kad ti je dobro. Tada možeš u glavi biti dovoljno racionalan da kažeš: "O.K., sada je vrijeme za možda nešto drugo." Eto, doslovno smo mi tako to sve zaključili. U svakom slučaju, ne postoje neki loši razlozi o odlasku, ako na to ciljate – priznala je Ivana samo za Večernji list. Za kraj, sugovornicu smo upitali i koja je njezina poruka slušateljima koje su zajedno godinama uveseljavali svojim glasom i pristupom.

FOTO Ivana Mišerić, Filip Han i Bruno Bucić osvojili su Večernjakovu ružu za najbolju radijsku emisiju godine

– Iz cijele ove priče dolazimo do zaključka da smo se svi mi povezali s tim ljudima koji nas slušaju, ali smo se i međusobno povezali kao jedna jaka i složna obitelj. Mi se nećemo razići, ostat ćemo zajedno kao jedan kolektiv, nadam se poslovno, a privatno sigurno. Poruka je da slušatelji uz radio nikada nisu sami, lijepo je bilo pripadati nečemu, a mislim da je upravo u tome ta moć radija. I zato su se slušatelji vezali uz nas, ali i mi uz njih jer radio ima neku svoju posebnu magiju. Ipak je tu najvažniji medij glas iz kojeg izađe puno emocija i zato mislim da kad god se netko osjeća usamljeno ili treba nekog, kad upali radio, ima društvo i nije sam. Ako pronađeš dobru ekipu koju slušaš, onda imaš i prijatelja – zaključila je melankoličnim glasom. Podsjetimo, "trio fantasticus", kako ih slobodno možemo nazvati, prošlog su se petka od vjernih slušatelja, koji su već iz godine u godinu naviknuli na njihov glas, oprostili riječima:

– Zadnje jutro na Otvorenom, nas troje odlazimo, mi idemo. Obećala sam si regulaciju osjećaja, da ostanem suha u očima, već se dogodio potop. Hvala što ste nas prihvatili takve kakvi jesmo i pustili nas blizu. Napravili ste bolje ljude od nas. Ovaj radio mi je bio dom i obitelj. I ljudi koji su ovdje i ljudi koje ne vidimo, ali ih osjetimo svako jutro. Kad mi je bilo najteže, ovo me je izvuklo i vratilo me u život, održalo me na životu. To je činjenica. Hvala vam, dobri ljudi, bili ste najbolje društvo u ovoj svakodnevici. I hvala Otvorenom radiju i svima s kojima smo dijelili svakodnevicu. Puno vas volim. – rekla je Ivana Mišerić opraštajući se od slušatelja. Ni Filip Han nije mogao ostati suzdržan te je rekao kako se u ovih deset godina štošta dogodilo u njegovu životu. – Bilo mi je najdraže svako jutro tu doći i svaku stvar podijeliti sa svima. Jako to cijenim. Najljepših deset godina – priznao je.

FOTO Čitatelj Večernjeg lista snimio Blanku Vlašić sa sinom Mondom! Evo što nam je sve otkrio

Bruno Bucić se pak zahvalio slušateljima što su ih uvijek savjetovali i štitili. – Hvala što ste bili tu i nekad kad je nama bilo teško. Možda to niste ni znali, ali olakšali ste. Hvala vam. Bolji smo zbog vas – poručio je. Osim toga, ako se prisjetimo, kada su ove godine osvojili Večernjakovu ružu Ivana je kazala: – Prvo, želimo zahvaliti što su nas odabrali. Znamo da imaju puno izbora, pa ako su se odlučili za nas, to znači da prepoznaju našu iskrenost. Mi smo troje potpuno različiti, ali uvijek dajemo najbolje od sebe. Tko god se osjeća odbačeno ili usamljeno, uvijek može doći kod nas. Mi smo tu.