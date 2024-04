Publika u Lisinskom uživala u odličnom koncertu grupe The Frajle

Dugotrajnim pljeskom i ovacijama oduševljene publike u prepunoj koncertnoj dvorani Lisinski, sinoć su dočekane i ispraćene The Frajle. Ova tročlana novosadska pop atrakcija - Nevena i Jelena Buča i Nataša Mihajlović, ambasadorice dobre zabave, još su jednom svjedočile tome koliko ih zagrebačka publika voli i koliko ih je nestrpljivo iščekivala – pune 4 godine otkako su na proljeće 2020. rasprodale čak tri koncerta zaredom. Da je ljubav između The Frajli i njihove publike itekako postojana, vidjelo se iz pjesme u pjesmu jer je cijela dvorana čitavu večer plesala i pjevala u glas s ove tri lijepe dame.



Čarobnim vokalima i nevjerojatnom harmonijom, popularne The Frajle su osvojile srca publike već s prvim taktovima. Kao krunu svog nastupa u Lisinskom, na pozornicu su pozvale svoje prijatelje – Sanju Doležal i slovensku zvijezdu Luku Basija koji su im se pridružili u izvođenju pjesme “Prijatelj”, njihovog posljednjeg singla i svojevrsne himne i ode pravom prijateljstvu koje povezuje ove dame. „Od prvog trenutka kad su mi Frajle poslale poziv da im se pridružim u pjesmi Prijatelj, zaljubio sam se u pjesmu, ali i u Frajle. Zagrebačka publika i ja oduvijek imamo posebnu povezanost, a zajednički nastup s Frajlama u ovako raskošnoj dvorani svakome je dobitna kombinacija i velika čast. Jedva čekam da ovu glazbenu čaroliju uskoro ponovimo i u Sloveniji“, istaknuo je Luka Basi, slovenski estradni seks-simbol.

„Meni je Lisinski domaći teren, ali sam jako ponosna što sam tu s The Frajlama na njihov 15. rođendan, jer ih znam otkad su se rodile. Prijateljice smo sigurno posljednjih deset godina i ponosna sam na to što i kako rade. Snažne i prelijepe žene koje mogu biti uzor“, istaknula je nostalgično Sanja Doležal. Posebna gošća bila je i čuvena violončelistica Bernadett Nyári, koja je zbog ove posebne prigode stigla iz Miamija.



Sinoćnji koncert bio je prvi u povijesti The Frajli na kojem je publika bila dio kulise. Naime, interes za koncert je bio toliko velik da nije bilo dovoljno mjesta za sve obožavatelje, osim na pozornici. Logično, nitko se nije bunio jer ovo je bio dodatni spektakl za nekoliko stotina sretnika koji su se našli na tim mjestima.



Bilo je teško na kraju koncerta oprostiti se s očaranom i zadovoljnom publikom koja je, očekivano, tražila još.



"Čim smo sišle s bine, u garderobi smo se rasplakale. Sve emocije smo večeras podijelile s publikom i ona s nama. Duboke smo dirnute ovim koncertom, a posebna je bila pjesma "Prijatelj", jer su nam došli prijatelji iz cijele regije koje nismo dugo vidjele zbog turneje i roditelji. Ovu ljubav večeras ne može dočarati niti jedna snimka na YouTube-u. Duboko smo zahvalne što znamo da su ljudi došli iz svih krajeva Hrvatske. Hvala svima koji su došli, kupili kartu, odvojili vrijeme u današnje doba kada sve možete pogledati online", poručile su ganute glazbenice.



Nakon koncerta, dvorana je odjekivala dugim pljeskom i ovacijama, dok su se posjetitelji polako upućivali prema izlazu, noseći sa sobom nezaboravne trenutke provedene uz The Frajle. Nema sumnje da će njihov nastup u dvorani Lisinski ostati urezan u sjećanjima kao jedan od vrhunaca njihove karijere i glazbene scene u regiji.