Progutao Majin prsten, lokotom ga zaključao ga u trbuhu, vratio pa završio u finalu!

Treća polufinalna emisija Supertalenta iznjedrila je pretposljednja tri finalista. S najvećim brojem glasova gledatelja u finale su se plasirali Step' n jazz i Gabriela Braičić, a trećeg finalista birao je žiri koji je odlučio da u finale sedme sezone Supertalenta ide Stevie Starr.

Rasplesani steperi iz Dubrovnika Step'n jazz u ritmu eurovizijske pobjednice iz 2018. svojom energijom razvalili su cijeli studio, a nakon nastupa žiri i publika podignuli su se na noge. „Imam samo jednu riječ: auch! Ako nakon ovog nastupa ne bude više muških članova, onda netko nešto nije skužio!“ komentirao je Davor, a Maja je dodala: „Ekipa, vi ne da ste razvalili, pomeli ste pozornicu! Sviđaju mi se kostimi, toliko su efektni, toliko izgledate senzacionalno. Prošli put sam vas doživjela kao klince, a sad ste mi nekako veliki. Vi ste živi dokaz da se upornost, požrtvovnost, odricanje isplati i onda to izgleda ovako! Moj instinkt mi govori da ćete večeras biti među prva tri!“

Foto: Nova TV

Jankov zlatni gumb, Gabriela Braičić za koju je žiri zaključio da njezino pjevanje nema veze s ovozemaljskim talentom, u polufinalnoj emisiji predstavila se pjesmom This is me Keala Settlea i u potpunosti opravdala Jankovo povjerenje. „Ja ne pamtim kada sam bio ovako nervozan, nekako se vežeš za ljude, posebno kad su ovakvi kao ti. Ti si jedno čudo prirode, ta zrelost, taj glas, ta emocija!“ kazao je Janko sa suzom radosnicom. „Prvo večeras izgledaš senzacionalno. Ja sam osupnuta, tvoje ponašanje na bini je kao da si toliko dugo godina stasala i da imaš toliko puno nastupa iza sebe, a o vokalu bi bilo bezobrazno da nešto govorim. Ti si apsolutno savršenstvo bez mane!“ oduševljena je bila Maja, a Martina je priznala kako je razmišljala može li im ponuditi nešto više od audicija obzirom na odgovornost zlatnog gumba te dodala kako je pokazala da je „ipak čovjek a ne samo vokalni vanzemaljac“.

Foto: Nova TV

Škot Stevie Starr koji je cijelu naciju iznenadio svojim talentom gutanja i izvraćanja stvari iz želuca, ponovno je priredio spektakl, a ovoga puta gutao je žilet s kojim u želucu prerezao netom progutanu rajčicu, potom magnet i čavle, žarulju, Majin prsten, lokot kojega je potom otključao s ključem, zakačio prsten i ponovno ga zaključao. „Nikada nisam vidjela ništa slično, ljudi, ovo stvarno nikada nismo vidjeli. Apsolutno fantastično!“ šokirana je bila Maja, Davor je kazao kako bi ga vidio ponovno, a Martina je zaključila: „Ovo je talent koji ostavlja bez daha, kod nekih malu mučnu, ali ako ovo nije supertalent, onda ja ne znam što je!“

Foto: Nova TV

Mentalist Siniša Hotko obećao je primamljiv, šokantan i mističan nastup, no prema komentarima žirija u tome nije u potpunosti uspio. Matematičkim računicama tražio je od publike i žirija da dođu do jednog broja kojega su potom trebali pretvoriti u riječi i na kraju trika svi zamisliti zemlju Dansku i životinju antilopu. „Možda je do mene, ali mene si izgubio u prvom brojanju. Ja sam zamislio jedan i na kraju dobio noja u Andori“ priznao je Davor, a ni Maja nije dobila antilopu kao životinju. „Jako ste dobro vodili ovo, odlično je bilo, tu ste veliki nered napravili, ali eto, 50-50“ zaključio je Janko, a Martina je dodala kako joj je puno bolji bio nastup na audiciji, dok se Maji svidio i ovaj polufinalni.

Acapella skupina poznatija kao Pop rock škola Sarajevo ovoga puta publiku je iznenadila s mash upom. „Moram vam biti iskrena. Uzeli ste si jako veliki zalogaj. Ja pozdravljam realne ambicije i kako je mash up išao kraju, ta ambicija je išla kraju. Zadnji put na audicijama je vokalno aranžerski to bilo spretnije napravljeno, ovaj put su vokalni aranžmani išli u drugačijem smjeru. Jako su mi se svidjele bas dionice, sviđa mi se što ste nastup oplemenili i s koreografijom, ali mislim da je u konačnici najbitnije da ste uspjeli doprijeti do publike, do mene jeste!“ komentirala je Martina, a s njom su se složili Maja i Davor, dok je Janko dodao: „Ja jako cijenim to što radite. I dalje ste jako simpatični i ovo je nešto što trebamo u Supertalentu, nešto novo što zahtjeva talent i jako puno rada. Meni se svidio vaš nastup.“

Slovenski žongler Jakob Bergant žonglirao je sa sabljama uz asistenciju supruge i držao cijeli studio bez daha. „Mogu samo reći da je ljubav slijepa, ali vidim da je supruga gledala i tom dijelu se divim i respektiram ga. Taj zabavni, klaunovski mi je bio puno zabavniji, ovaj drugi dio, mističniji mi je bio dobar, ali nije bio wau.“ komentirao je Davor, a Martina je kazala kako joj je nastup izazivao nelagodu. „Moram reći da nisam mislila da će se dogoditi nešto strašno. Nije bilo dinamično kao prošli put, ali sad da bih to opet poželjela gledati, nisam baš sigurna. Morate paziti na ženu!“ dodala je Maja, a Janko je zaključio: „Odličan nastup!“

Foto: Nova TV

Dvojica prijatelja i breakdancera Maks i Đuro predstavili su se zanimljivom koreografijom s netipičnom pjesmom u ovoj vrsti plesa. „Meni je ovo bilo sjajno, fantastično, i plesno i dramaturški i vas dvojica ste izašli iz one sigurne plesne zone. Vidjela sam nekih novih elemenata i sigurna sam da ste se od audicija do danas žestoko radili u dvorani“ poručila im je Martina. Maju i Janka su također oduševili, a Davor je zaključio: „Provukli ste dosta kvalitetan ples, dosta elemenata, sviđa mi se nastup, dosta fora!“

Bend Cota G4, koji toliko dobro kombiniraju liriku i rock, gledali smo s mash upom pjesama Smile i Beat it. „Ovo sada, kada ste zasvirali, ti si toliko pustio tu glaščinu iz sebe, bilo je savršeno! Svirate tako dobro, sjajno, moćno!“ oduševljena je bila Maja, a svoje oduševljenje nije mogla skriti ni Martina. „Ja bi još, pa bi još, pa bi još… Fantastični ste!“ dodao je Janko.

Besramno dobri bio je i plesni trio No shame. „Tri riječi: moja šalica čaja!“ poručio im je Davor, a Maja je komentirala: „Ljudi vi ste toliko sinkronizirani, ujednačeni, baš besramno dobri! Ovo je ozbiljne dvije stepenice od audicije. Vidi se da ste puno radili, baš vas je bio gušt gledati!“

Sarajevski duo Sara i Đurica u vintage izdanju nastupili su s pjesmom Meghan Trainor All about that base. „Ovo je jedna izvrsna nadogradnja. Zadržali ste onu energiju, ali ste otišli puno više!“ poručio im je Janko, a Martina je komentirala: „Ja Sara strašno volim tvoj volak, danas si iskoračila i aranžerski i interpretaciji. Ja se želim pozvati na vaš koncert!“

Foto: Nova TV