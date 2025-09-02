Anja Alavanja Viljevac odala tajnu svoje fit linije: Otkrila je koje namirnice izbjegava

Nije tajna da domaća voditeljica Anja Alavanja Viljevac (42) ima nevjerojatnu figuru i nakon tri poroda, a sada je otkrila neke svoje tajne. - Disciplina igra veliku ulogu. Vjerujem u važnost zdrave prehrane i da smo stvoreni da se krećemo. Dio je i u nemirnom duhu, koji provede dan na kauču jedino pod temperaturom. Trenutno je za moje mišiće zaslužno vježbanje pilatesa na reformerima.

O zdravoj prehrani čitala je još u pubertetu. - Još u pubertetu sam povremeno čitala, tada aktualne, knjige o zdravoj prehrani. Moji su kuhali tradicionalno kontinentalno, zagrebački. Puno mesa, puno krumpira, a povrće uglavnom u obliku salate i varivu. Ali već sam u pubertetu naučila pravilno kombinirati hranu - podijelila je u razgovoru za Net.hr.

Kaže kako je najvažnije ne unositi puno bijelog brašna i šećera. - Meni je važno zdravlje, a dobra linija dođe kao bonus. Važno mi je ne unositi puno bijelog brašna i šećera. Jesti puno voća i povrća i industrijski prerađenu hranu svesti na minimum. Puno čitam o hrani, i informiram se o dodatcima prehrani. Danas je već informacija, odnosno znanje pola zdravlja.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda

Alavanja Viljevac je nedavno, inače, doživjela situaciju koja ju je istovremeno nasmijala i zatekla dok je bila u parku s najmlađim sinom Danom. Cijeli događaj prepričala je na društvenim mrežama, objasnivši kako im je prišao dječak. - Dođe klinac, cca 5 godina, do mog Dana, i pokaže prstom na mene i pita jesam li mu mama ili baka - napisala je Anja. Dodala je kako objava nema za cilj izazvati sažaljenje, već samo potkrijepiti izreku da je ljepota u očima promatrača. S velikom dozom humora zaključila je: - Eto, mogu ja sebe smatrati dobrodržećom, ali uvijek će se naći netko tko će me razuvjeriti - poručila je. Kako bi se oporavila od, kako ga je nazvala, hladnog tuša, Anja je uz anegdotu objavila i "morski, tašti kolaž" fotografija u kupaćem kostimu, pomno odabran za dizanje ega. Njezina duhovita objava brzo je prikupila stotine lajkova i brojne komentare podrške.

Pratitelji su joj poručili da je eventualno "starija sestra" ili "mlada babysitterka", dok su neki u šali sugerirali dječaku pregled vida. Anja je inače majka trojice sinova. Uz najmlađeg Dana, kojeg je dobila s ekonomistom Vedranom Viljevcem, iz prethodnog braka ima sinove Jakova i Ivora.

FOTO Kolinda Grabar-Kitarović oduševljava svojim izgledom, a ovako se mijenjala tijekom godina

Podsjetimo, osim trojice sinova Anja ima i dvije sestre. Tako je nedavno objavila rijetku fotografiju na kojoj pozira sa svojim prekrasnim sestrama, a prizor je izazvao lavinu pozitivnih reakcija. Na fotografiji vidimo tri elegantno odjevene dame kako poziraju. Anja, koja se nalazi u sredini, zablistala je u modernom odijelu boje vanilije koje je savršeno istaknulo njezinu vitku liniju. Njezine sestre, s kojima dijeli nevjerojatnu sličnost, također su mamile poglede u profinjenim haljinama nježnih tonova. Iako voditeljica nije otkrila točnu lokaciju ni povod, u opisu je dala naslutiti da je riječ o "jednoj od brojnih krizmi, pričesti etc.", tipičnom obiteljskom okupljanju.