Profesoricu matematike zbunilo pitanje o najduljem danu u Zagrebu. Biste li vi znali odgovor?

U jučerašnjoj emisiji kviza 'Tko želi biti Milijunaš?' prva je na natjecateljsku stolicu sjela Gabrijela Kelemen iz Zagreba.

Emisiju je otvorila odgovarajući na 11. pitanje koje je glasilo: "Koje je godine Nobelova nagrada, koja se dodjeljuje od 1901., prvi put uručena ženi?". Ponuđeni odgovori bili su 1901., 1902., 1903. i 1904. godina. Gabrijela je u prošlotjednoj emisiji iskoristila sve džokere pa je odlučila pogađati. Kao svoj konačan odgovor ponudila je 1902. godinu, što je bilo krivo. Emisiju je napustila s 32.000 kuna, a točan odgovor je bio 1903. godine.

Foto: Screenshot HRT Najbrži prst je zatim imao Mark Horvat, student povijesti i povijesti umjetnosti. On je zapeo na osmom pitanju koje je glasilo: "Koji je animirani lik u British Medical Journalu okarakteriziran kao jedan od najpreciznijih filmskih prikaza amnezije?". Ponuđeni odgovori bili su Dora, Remy, Buzz Svjetlosni ili Merida. Horvat je zatražio pomoć džokera znalca koji mu je poručio da je točan odgovor A. Student je kroz emisiju iskoristio i ostale džokere te na kraju odustao i kući otišao s 16.000 kuna.

Posljednja natjecateljica emisije bila je profesorica matematike Nevenka Černoš iz Rakitja. Ona je prvog džokera zatražila na šestom pitanju, jer nije znala koja dva slova "kriju" odjel u tvrtki zadužen za zapošljavanje. Ponuđeni su joj bili odgovori: HR, BA, RS i SI. Znalac joj je otkrio da je točan odgovor HR.

Džokera pola-pola Nevenka je zatražila na pitanju za 8000 kuna. Nije znala koliko traje najdulji dan u Zagrebu prema službenim podacima o izlascima i zalascima Sunca u našoj metropoli. Ponuđeni odgovori bili su: A: 13 sati i 44 minute, B: 14 sati i 44 minute, C: 15 sati i 44 minute i D: 16 sati i 44 minute. Nakon suženog izbora ostali su A i C, a ona se nakon kraćeg razmišljanja odlučila za odgovor C koji je bio točan.

Foto: Screenshot HRT Posljednjeg džokera zatražila je na pitanju za 16.000 kuna koje je glasilo: "Tko je 4. srpnja 1789., deset dana prije njezina pada, premješten iz Bastille u ludnicu u blizini Pariza?". Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Denis Diderot ili Marquis de Sade bili su ponuđeni odgovori. Iako joj je njezin džoker zovi ponudio točan odgovor ona je odlučila ipak kao konačno rješenje ponuditi ono što se njoj činilo točnim te emisiju napustila s 1000 kuna.

