Prlja se javio iz hotelske sobe u Liverpoolu, fanovi su zabrinuti za njegov glas

Frontmen grupe Let 3 Zoran Prodanović Prlja danas se na Twitteru javio iz svoje hotelske sobe u Liverpoolu. Pjevač je objavio snimku s prozora, te pokazao kako vani pada kiša.

"Ko doma", napisao je Prlja uz pogled na kišni Liverpool.

"Jel' prošla grlobolja? Ima li tamo kuhane rakije da se oporaviš do subote? Sretno!", "Taman za čaj s medom i đumbirom", "Želim ti puno zdravlja dobre energije i rasturi", napisali su mu fanovi.

Kako doznajemo iz Liverpoola, Prlja je danas puno bolje, a ostao je odmarati u sobi dok su ostali članovi benda davali intervju za wiwiblogs.

Damir Martinović Mrle javio se jučer u emisiju "Kod nas doma" te u središnji Dnevnik HRT-a te je otkrio kako se Zoran Prodanović Prlja malo razbolio i ispričao je o čemu se radi. - Prlja se malo razbolio, to se možda i primijetilo u nastupu. On je jednostavno... Krenula je bolest sinoć - rekao je Mrle javljajući se uživo u emisije HRT-a i dodao je:

- Mi smo, naime, već danima u tim prostorima gdje imamo probe i nastupe koji su stalno pod klimom i ventilacijom i kad čovjek boravi tamo po 10, 12 sati, onda je to malo problematično zato što to nekim ljudima djeluje na grlo. A kad pjevačima to djeluje na grlo, onda to nije dobro. U javljanju za središnji Dnevnik Mrle je rekao i kako im je Josipa Lisac poslala recept koji njoj uvijek pomaže da oporavi svoje grle prije nastupa i zahvalio joj je na tome.

- Ljudi poput nje imaju puno iskustva. To su vrhunski hrvatski pjevači među koje spada i Josipa Lisac koja ima puno iskustva upravo sa takvim situacijama i nikad se ne izlaže klimama i 'suhim' prostorima, a ako joj se to slučajno dogodi, ima recept koji u rekordnom vremenu pomogne, tako da je Prlja već bolje - poručio je Mrle u Dnevniku. Nakon što je Hrvatska u prvoj polufinalnoj večeri u utorak doznala da prolazi u finale, letovci su sinoć nastupili u jednom noćnom klubu u Liverpoolu te promovirali svoju pjesmu. Mrle i ekipa nastupili su u Blundell Supper Clubu gdje su izveli pjesmu 'Mama ŠČ' i oduševili sve prisutne.

Članovi benda otplesali su poznatu koreografiju te se družili s prisutnima, a nastupili su u već poznatim šarenim uniformama ispod kojih su imali prozirne haljine koje su predstavili na Dori. Delirij je nastao u dijelu pjesme u kojem se svlače i ostaju u haljinama, a nekoliko puta spustili su se i u publiku koja je s njima pjevala 'Mamu ŠČ'. Već imaju veliku bazu obožavatelja diljem svijeta što se moglo primijetiti i dok se Mrle javljao uživo za HRT jer su mu neprestano prilazili obožavatelji.

