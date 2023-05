BBC je napravio grešku i za slučajnog prolaznika su rekli da je predstavnik Finske na Euroviziji

Reporteri BBC-jeve emisije "North West Tonight" prošetali su ulicama Liverpoola s namjerom da od stanovnika grada i brojnih obožavatelja Eurovizije koji se trenutno nalaze u Liverpoolu, saznaju kojeg predstavnika vide kao pobjednika ovog najvećeg glazbenog natjecanja. Mnogi sugovornici izdvoji su Käärijä, predstavnika Finske kao favorita i pred kamerama su i zapjevali njegovu pjesmu "Cha Cha Cha".

U jednom trenutku pred kamerama se zatekao jedan od obožavatelja ovog pjevača koji je nosio kostim koji je identičan onome koji je Kääri imao u polufinalu Eurovizije. Obožavatelj je imao i sličnu frizuru i cijeli styling pa ga je novinarka pred kamerama, greškom, predstavila kao predstavnika Finske - Käärijä. Upitala je tog obožavatelja, misleći da je poznati pjevač, kako mu se sviđa Liverpool kao grad domaćin.

- Nevjerojatan je i u usporedbi sa svim drugim zemljama u kojima sam bio, ovo je bolje organizirano. Sve je na pješačkoj udaljenosti i tako prijateljski. Ovdje je sve lako. - odgovorio je dvojnik Käärijä. Uskoro su na Twitteru brojni korisnici podijelili ovaj video s BBC-a u kojem su obožavatelja predstavili kao finskog pjevača.

OH MY GOD BBC North West Tonight interviewed a Käärijä fan thinking it was HIM pic.twitter.com/FweG13pwoz #Eurovision pic.twitter.com/cUwAEy85rO — Scott Bryan (@scottygb) May 9, 2023

Pjevač Käärijä pobijedio je na finskom nacionalnom izboru za pjesmu Eurovizije s pjesmom "Cha Cha Cha" i dobro je kotirao na kladionici i mnogi su govorili kako je baš njegova pjesma najveća konkurencija našim predstavnicima, dečkima iz Leta 3 koji su prošli u finale s pjesmom "Mama ŠČ!".

Riječki rokeri u Liverpool Areni će nastupiti u subotu u drugom dijelu finala, a do tada se rado druže u Liverpoolu s obožavateljima te su dali i brojne intervjue kako za domaće tako i za brojne strane medije. Većinu medijska obveza odradio je Damir Martinović Mrle, jer se Zoran Prodanović Prlja prehladio i do Mrle kaže da je već bolje i nadaju se kako će se sasvim oporaviti do finala, a do tada čuva glas.