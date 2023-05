Mrle tijekom gostovanja na BBC-u radio jogu, voditelj: 'Nikad nisam imao tako fleksibilnog gosta!'

Dva dana je ostalo do finala Eurovizije u Liverpoolu u kojem će nastupiti i naši predstavnici, riječki bend Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ'. Letovci ovih dana rade na posljednjim pripremama i promociji pjesme, a tim povodom gostovali su i u jutarnjem programu britanskog BBC-a.

U intervjuu snimanom u Liverpool Areni, pred kamere britanske televizije stali su Damir Martinović Mrle (61) i Dražen Baljak (45) te su otkrili kako se osjećaju nakon plasmana u finale.

- Eurovizija je velika stvar u Hrvatskoj. Mislim da je to najgledaniji show tijekom cijele godine. Mi usrećujemo naše ljude i to je najvažnije - rekao je Baljak pa objasnio što znači njihova poznata uzrečica:

- 'ŠČ' je naša mala tantrička pročišćavajuća mantra. Govorimo ju mnogo puta dok meditiramo i pročišćavamo svoje tijelo i um – rekao je te pokušao britanskog novinara naučiti kako izgovoriti 'ŠČ'. No, s malim poteškoćama.

Jedno od novinarovih pitanja bilo je o što predstavlja njihovo razgolićeno tijelo na pozornici, a Baljak je odlučio površno odgovoriti.

- Osjećamo se ugodno u donjem rublju, ali neću otkriti što to točno predstavlja. Neka ostane tajna - poručio je.

Mrle je tijekom intervjua skoro cijelo vrijeme radio jogu.

- Nikad nisam imao tako fleksibilnog gosta! - rekao je novinar te dodao:

- Ova ekipa mogla bi pobijediti. Ova ekipa mogla bi pobijediti.

Podsjetimo, Let 3 nastupio je u prvoj polufinalnoj emisiji u utorak, a večeras na rasporedu ona druga. Za sada znamo da će se u finalu uz Hrvatsku, i veliku petorku te Ukrajinu nastupiti i Moldavija, Švicarska, Finska, Češka, Izrael, Portugal, Švedska, Srbija, a kao posljednji u finale su prošli predstavnici Norveške.

Nakon polufinala u utorak održan je i ždrijeb u kojem smo izvukli nastup u drugom dijelu velikog subotnjeg finala.

– Moram vam priopćiti da Let 3 u finalu svira u drugom dijelu. Mislim da je to mnogo bolje nego u prvom. Ja sam to i znao, imam laserske oči. Uvijek najbolje za nas ili ništa – poručio je Mrle koji je izvukao drugi dio natjecanja. Prlja se osvrnuo na prolazak u finale.

– Naravno da smo sretni, pobijedili smo na hrvatskom izboru s velikom potporom glasača. Ponosni smo što nismo razočarali sve Hrvate koji su glasali za nas. Prekrasan je osjećaj ući u finale, hvala svima koji su glasali za nas – rekao je tada Prlja.

Dodajmo i da Let 3 uživa veliku podršku javnosti, kao i obožavatelja Eurovizije te su oni preplavili društvene mreže svojim pozitivnim komentarima.

