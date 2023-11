Princ Harry, Elton John i druge poznate osobe nastavljaju bitku protiv novina: 'Prisluškivali su nas!'

Princ Harry izborio je pravo na nastavak pravne bitke protiv izdavača Daily Maila. Vojvoda od Sussexa jedan je od sedam slavnih osoba, među kojima je i sir Eltona, koji su pokrenuli tužbu protiv Associated Newspapers Limited (ANL), pišu britanski mediji. Ostali koji su pokrenuli tužbu su glumice Elizabeth Hurley i Sadie Frost, filmski redatelj David Furnish te Doreen Lawrence, majka Stephena Lawrencea koji je 1993. godine ubijen u rasističkom napadu, a kako su naveli ovo bi moga biti tek početak ljudi koji će podignuti tužbe protiv Daily Maila.

List optužuju za provođenje ili naručivanje protuzakonitog prikupljanja informacija, što ANL odlučno negira. Optužbe uključuju angažiranje privatnih istražitelja za postavljanje prislušnih uređaja u domove i automobile ljudi, nepošteno pribavljanje medicinskih i financijskih podataka te pristup i prisluškivanje telefonskih razgovora. U svojoj presudi u petak, sudac Nicklin rekao je da ANL "nije opovrgnuti zahtjeve bilo kojeg od ovih tužitelja".

- Pravično rješenje bilo kakve obrane ograničenja mora pričekati suđenje, dodao je sudac.

U svojoj presudi na 95 stranica rekao je da svaka od sedam osoba u tužbi ima stvarne izglede dokazati da je ANL prikrio relevantne činjenice koje bi im omogućile da ranije podignu tužbu protiv izdavača.

VEZANI ČLANCI:

Podnositelji zahtjeva rekli su da su oduševljeni" odlukom:

- Namjeravamo otkriti istinu na suđenju i držati vodeće ljude u Associated Newspapers potpuno odgovornima, kazali su.

Govoreći za The Independent o financijskim implikacijama slučaja koji ide na suđenje, stručna odvjetnica za privatnost Philippa Dempster rekla je: “Prijavljene odštete u tužbama za hakiranje telefona koje datiraju iz 2015. bile su oko 200 tisuća funti naviše. Sa sedam tužitelja u ovom slučaju, to bi moglo iznositi oko 1,5 milijuna funti samo u odšteti. Troškovi obiju strana vjerojatno će premašiti ovaj iznos ako slučaj dođe do suđenja. Dakle, konačni račun za Associated Newspapers u odšteti i troškovima, ako se zahtjevi uspiju, lako bi mogao biti u području od 4-5 milijuna funti (5,15 milijuna eura).

VIDEO: Jasna Zlokić otkrila koju pjesmu joj je bilo neugodno pjevati pred svećenicima