Princ Albert otkrio kakvo je zdravstveno stanje 'najtužnije princeze': 'Treba joj dati vremena...'

Prošlo je gotovo godinu dana odtkako se princeza Charlene vratila u Monako nakon što je zbog zdravstvenih komplikacija bila podvrgnuta operaciju u Južoj Africi. Nakon povratka u kneževinum neko vrijeme provela je u ustanovi u Švicarskoj, a u posljednje vrijeme princeza se sve češće pojavljuje u javnosti u društvu obitelji, supruga princa Alberta i njhovo dvoje djece, blizancima Jacquesom i Gabriellom.

Proteklog vikenda tako su zajedno stili na proslavu povodom tamošnjeg Dana državnosti, a Albert je otkrio kako se njegova supruga osjeća nakon svih problema. Kako je rekaom ona je još uvijek umorna i treba joj dati vremena.

-Jako sam sretan što joj se zdravstveno stanje poboljšalo i što može biti prisutna na mnogim događanjima', rekao je princ Albert i potom dodao: Povremeno je još uvijek umorna i treba joj dati vremena da se oporavi i preuzme i ostale obveze- otkrio je Albert koji je svjetan da je oporavak dug proces te kako princeza još nije ''ona stara'', no na pravom je putu da ''stigne do cilja''.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS Princess Charlene of Monaco, Prince Jacques and Princess Stephanie attend celebrations marking Monaco's National Day at the Palace in Monaco, November 19, 2022. REUTERS/Eric Gaillard/Pool Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS Osvrnuo se i na njihovo dvoje djece te je istaknu kako blizancima pokušavaju usaditi ''vrijednosti za koje vjeruju da su bitne'' te kako ''vrlo brzo napreduju u smislu zrelosti''. Također, naglasio je kako se trude ne raditi razlike među njima iako će samo princ Jacques jednoga dana biti monegaški suveren.

Podsjetimo, javnost je nedavno iznenadila fotografija na kojoj je Albert pozirao sa svojom izvanbračnom djecom.

Dugo se pisalo o njegovoj vezi s američkom konobaricom s kojom je dobio kćer Jazmin, a sina Alexandra dobio je u vezi sa stjuardesom Nicole Coste koja je nedavno uzburkala dvor svojim izjava o princezi Charlene. Nicole je ostala velika ljubav i neprežaljena odabranica princa, a upravo je ona na svom Instagram profilu podijelila fotografiju nastalu u New Yorku.

Princ na fotografiji drži ruku oko svoje kćeri Jazmin, a ona sjedi pored polubrata Alexandra. Inače, Jazmin se prvi put susrela s ocem kada je imala 11 godina, nakon što je to potvrdio DNK test. Vijest da ima kćer princ je objavio kada je djevojčica imala 14 godina tvrdeći da je želio zaštititi njezin identitet dok ne postane

Nicole je pak bila Albertova velika ljubav. Princ je navodno toliko bio zaljubljen u nju da je htio otkazati vjenčanje s Charlene, no u tom naumu spriječio fa je otac koji mu je zaprijetio da će ostati bez novaca i titule. Također, pobrinuo se i da njegov sin Alexandre nikada ne dođe na tron, pravilom da izvanbračna djeca ne mogu biti nasljednici prijestolja. Nicole inače nema dlake na jeziku pa je već nekoliko puta komentirala kraljevsku obitelj, tako i nedavno kada je rekla ''da je ona omiljenija narodu od Charlene te kako biAlbertu bila bolja supruga, a dodala je i kako ''Charlene glumi mučenicu''. Smatra da javnost nije naklonjena princezi zbog njezinog pomalo hladnog stava, pogotovo na javnim događajima.

-Ne volim da me uspoređuju s njom, no moramo se podržavati. Mislim da je diplomacija jedino rješenje, no njezini susreti s mojim sinom su me stvarno šokirali. Kada nije bilo Alberta, njegovu sobu premjestila je u krilo za sobarice. Kao majka to ne mogu opravdati- rekla je Nicole, a kada je princeza završila na liječenju, također nije imala lijepe riječi za nju.

-U Monaku su me na jednom događaju dočekali kao kraljicu. Poštuju me i vole, nju ne mogu smisliti.