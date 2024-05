Prije više od 20 godina predstavljala nas je na Euroviziji, pa se povukla sa scene: Mi smo isto bili prvi na ljestvicama

Claudia Beni bila je velika teen zvijezda koja je u devedesetima žarila i palila domaćom scenom kao članica grupe Teens. Okušala se i u solo vodama pa je tako 2003. godine Hrvatsku predstavljala na Euroviziji, no život pod svjetlima reflektora nije joj godio. Na estradi je nije bilo dugo vremena, a život joj se potpuno promijenio. Ipak, nedavno je otkriveno da se nastupima vraća glupa 'Teens', a Claudia je tim povodom otkrila neke detalje o sebi, te zašto se povukla iz javnosti.

- Otišla sam tada jer sam se zaželjela 'običnog' života pa sam ja promijenila tisuću i jedan posao, od trgovine i frizera pa do dizajna, rada u bratićevom pubu. Nisam bila za estradu, svaka čast onima koji uspiju balansirati privatno i poslovno, ali ja sam htjela povući se i uživati u životu običnog građanina. Više mi paše ovaj mir, da se mogu posvetiti obitelji i djeci pa trenutno uživam u onom pravom majčinstvu - kazala je Beni za 24 sata i nastavila:

- Dok je trajalo, je trajalo. Možda baš ta slava i mediji, jednostavno sam se zasitila toga. Htjela sam biti običan čovjek, dok su drugi izlazili i družili, ja sam radila. Okej, zabavljala sam se jer je glazba moja zabava, ali htjela sam više tada biti tinejdžerica i da mene netko zabavlja i da meni netko svira na rođendanima, dočecima novih godina i slično. Zaželjela sam da mogu izaći van i baciti smeće, bez da moram misliti kako sam obučena. Upravo takve sitnice, toga sam se zaželjela i odlučila napustiti scenu tada.

Dotakla se i Eurovizije, te Baby Lasagne.

- Baby Lasagna mi je super, ne očekujem nešto veliko kao što nisam ni od sebe tako nešto očekivala. Želim mu pobjedu, ali zapravo mu najviše želim da se dobro zabavi i da se dobro odmori da izdrži sve to. Ali, samo neka se zabavi jer taj show će vidjeti sad i vjerojatno nikad više. Daj Bože da da, ali ja sam ga vidjela tad i nikad više. Toliko ljudi, toliko obožavatelja Eurosonga. Kada sam stigla u Latviju u hotel, nisam ni spustila kofere, a već me napalo stotine i stotine obožavatelja. Bila sam zbunjena jer kako znaju za mene, ali iz organizacije su mi rekli da su to obožavatelji tog natjecanja i da obožavaju mene. To je meni bila potpuno druga dimenzija! - rekla je pjevačica koja se prisjetila i da je ona bila prva na kladionicama, pa je završila na 14. mjestu.

- Ne znam što bih rekla o Eurosongu, ne kužim taj sustav glasovanja. Ne znam što trebaš tamo napraviti i kakvu pjesmu imati da osvojiš Eurosong. Svake godine pobijedi neka pjesma za koju ne bih nikad rekla da će pobijediti. Puno se promijenilo to natjecanje kroz ove godine, nekad su stvarno pjesme bile baš eurovizijske, danas su posve nešto drugo. Mislim, kužim da je došlo novo vrijeme i prihvaćam promjene jer ne može Eurosong biti isti kao i prije dvadeset godina. Kod mene Baby Lasagna ima prolaz, ne znam hoće li ga imati kod njih?! Recimo, mi smo isto bili prvi na ljestvicama pa smo završili na 14. mjestu. Dobro smo kotirali na ljestvicama, ali džabe. Ne znam kako to ide iskreno, ali vjerujem da kladionice nemaju baš nikakve veze s konačnim rezultatima - zaključila je.

