Prije 30 godina ubio se slavni glazbenik: 'Ovisnost o opijatima i unutarnji demoni bili su mu preveliki teret'

Prije točno 30 godina svijet je napustio ikona grungea Kurt Cobain, frontman Nirvane. Počinivši samoubojstvo sačmaricom osjetljivi rocker ostavio je svijet u šoku, a u velikoj tuzi i danas se prisjećaju njegove karijere.

Američki pjevač, tekstopisac i glazbenik Kurt Donald Cobain rođen je 20. veljače 1967. u Aberdeenu, državi Washington. Cobain je odrastao u skromnoj obitelji - otac mu je bio mehaničar, a majka konobarica. Kada mu je bilo devet godina, roditelji su mu se razveli, a kasnije je otkrio da ga je to iskustvo zauvijek obilježilo.

Nirvanu je osnovao je 1987. godine s Kristom Novoselicem i Aaronom Burckhardom. Svoj status na grunge sceni potvrdili su nizom hitova, a istaknuli su se s pjesmom 'Smells Like Teen Spirit' s albuma 'Nevermind', koja je kasnije postala svojevrsna himna tog glazbenog pravca.

U poslijednjim godinama svog života, Cobain se borio s ovisnošću o herionu i depresijom. Uz pritisak kojeg mu je radila slava i mučan brak s glazbenicom Courtney Love, ipak se nije uspio izboriti za svoj mir. 8. travnja 1994. godine 27-godišnjeg Kurta Cobaina našli su mrtvog u njegovoj kući u Seattleu. Pronašao ga je električar koji je tada došao ugraditi sigurnosni sustav. Cobain je ostavio oproštajno pismo, kojeg je adresirao na izmišljenog prijatelja iz djetinjstva Boddah.

Očevidom koji je uslijedio potvrđeno je da je Kurt preminuo 5. travnja, a u tijelu su mu bile pronađene visoke koncentracije heroina i tragovi diazepama.

Još danas se njegovi glazbeni kolege prisjećaju tragičnih vijesti od tog travanjskog jutra. Nekadašnji bubnjar 'Nirvane', a danas pjevač proslavljenih 'Foo Fightersa' Dave Grohl naučio je mnogo nakon smrti dobrog prijatelja.

-Kad je Kurt umro, sjećam se da sam sljedeći dan pomislio: 'Ja i dalje mogu živjeti tako da ću živjeti svaki dan kao da mi je zadnji. I da bude najgori dan mog života, pokušat ću ga cijeniti'. I dalje se tako osjećam. Nikada ne želim umrijeti. Iskreno, ako mogu ovo raditi i imam predivnu dječicu, ja sam u redu. Tako se osjećam – rekao je Grohl u jednom intervjuu za PBS.

Cobain je "jedan od posljednjih koji je donio nešto novo", smatra novinar i francuski glazbenik Stan Cuesta, autor knjige "Nirvana, kraj američkog stoljeća".

"Najvažniji je glazbeni umjetnik u zadnja dva desetljeća", ocjenjuje Charles R. Cross, autor triju knjiga posvećenih Cobainu i objašnjava "Pokazao je da je moguće izraziti bolne emocije, ljutnju, govoriti o depresiji i čak tako užasnim stvarima kao što je silovanje. Njegov utjecaj je još golem u brojnih umjetnika".

Pjevačica Lana Del Rey rekla je 2011. da je Cobain "njezina prva inspiracija zbog koje ne ulazi u kompromise kad je riječ o glazbi i tekstovima". Zadnjih godina za Nirvaninim materijalima posezali su drugi izvođači kao Jay-Z koji je čak preuzeo tekst hita "Smells Like Teen Spirit" za svoju pjesmu "Holy Grail" iz 2013. Cobain je ubrzo postao ikona svoje generacije, čemu nije težio. "Poster Kurta Cobaina sličan je posteru Che Guevarre. Mnogi ga drže u svojim sobama, unatoč tomu što ne znaju Cheovu povijest niti Nirvaninu glazbu", kaže Custa.

Ocjenjuje da bi sam Cobain vjerojatno mrzio postumnu slavu i pitanje je kakav bi umjetnik postao da je živ danas, u 2017., u doba interneta i glazbe skladane računalom.

"Nirvana ne bi potrajala" i Cobain je to i predviđao. U tom smislu je njegov album "Unplugged in New York", posljednji koji je skupina snimila 1994. predviđao glazbeni zaokret i danas bi on "vjerojatno bio u eksperimentalnoj glazbi". Rock je danas izgubio, ali Nirvana je i dalje popularna među mladima. Tako je na Youtubeu njegov "Smells like teen spirit" imao 495 milijuna pregleda. "Mnogi o njih nisu se ni rodili kada je Cobain umro. A upravo oni pregledavaju njegove snimke na internetu i kupuju njegove nosače zvuke", kazao je Cuesta.

