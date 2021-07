Prepoznajate li ga? Privatni život vješto skriva od javnosti, a na TV-u ga gledamo gotovo svakodnevno

Voditelj vremenske prognoze na Novoj TV, Dario Brzoja na Instagramu je podijelio sliku iz djetinjstva. Dario inače rijetko objavljuje detalje iz privatnog života na društvenim mrežama pa je ova objava zaista razveselila njegove pratitelje. Uz fotku je samo kratko napisao 'Kada sam imao plavu kosu'. Darija je na ovoj fotografiji zaista teško prepoznati, jer danas izgleda potpuno drukčije.

Brzoja je inače rodom iz Knina, a u školi su ga posebno zanimali predmeti kao što su matematika, fizika i biologija.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 18.12.2018., Zagreb - Posljednji ispracaj hrvatskog meteorologa Milana Sijerkovica na zagrebackom Krematoriju. Dario Brzoja. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu diplomirao je meteorologiju i fizičku oceanografiju.

Osim toga, on je i poznati vegan, te je bio glavno lice kampanje Prijatelja životinja 2014. godine. Dario je i umjetnička duša, bavi se fotografijom, a pisao je i stihove za pjevačicu Ivanu Radovniković, no ono što je napisao izvodili su i drugi poput Giuliana, Ivane Banfić...

– Prva pjesma uvijek je nešto tipa “srce boli, sve se raspada”. Takva je bila i moja “Moj si anđeo”, koju je Ivana Radovniković pjevala na Splitskom festivalu – kazao je Brzoja i nastavio: – No, sad razmišljam kako kroz pjesmu ljudima poslati važnu poruku. Kao primjer uzet ću Lady Gagu. Njene pjesme govore o pravim vrijednostima, o jednakostima među ljudima. Svi klinci osjećaju se kao “mala čudovišta” i svatko je sebi ružan iako za to nema razloga. A upravo te različitosti ono su od čega kreću borbe i ratovi, umjesto da one budu ono što će nas povezivati. Bogatstvo je biti drukčiji - otkrio nam je Dario u jednom intervjuu.

