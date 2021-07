Ribafish nastavlja projekt RokOtok u spomen na preminulog sina, a uz njega plivaju i proslavljeni vaterpolist i plivačica

Projekt #RokOtok plivačko je edukacijski maraton nastao 2019. godine u spomen na Roka, prerano preminulog dječaka kojem je njegov otac Domagoj Jakopović Ribafish obećao da će zajedno obići svih naših 50 nastanjenih otoka. Uz pomoć dobrih ljudi sa svih strana Hrvatske, poznati je novinar i bloger u prvoj fazi preplivao udaljenosti između 17 otoka na jugu Dalmacije, a projekt je dobio nagradu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za doprinos u promicanju pomorske kulture i proglašen je najljepšom pričom ljeta 2019. godine.

Počinje druga faza Nakon stanke od godinu dana uzrokovane nepovoljnom pandemijskom situacijom, hvalevrijedna priča ide dalje. Druga od tri faze projekta počinje danas u devet sati polaskom iz Brodarice na 370 metara udaljeni otok Krapanj. Dan nakon toga na rasporedu je dionica od Krapnja do Zlarina duga 3148 metara, zatim Zlarin - Prvić duljine 2778 metara, a 6. srpnja jedna je od najzahtjevnijih dionica - od Zlarina do Kaprija duga 8334 metra. Završetak je planiran za utorak, 27. srpnja, u 18 sati na otoku Ugljanu. Otoci koje spajaju plivajući između njihovih dviju najbližih točaka ove su godine: Krapanj, Zlarin, Prvić, Kaprije, Žirje, Murter, Vrgada, Pašman, Ugljan, Ošljak, Rivanj, Sestrunj, Zverinac, Iž, Rava, Dugi otok i Kornat.

- Jako sam sretan što napokon imamo sve preduvjete za početak druge etape projekta #RokOtok. Jedva čekamo zaplivati i povezati sljedećih 17 otoka u tu jedinstvenu ljetnu priču i kroz razgovor s djecom i odraslima poručiti koliko je važno što kvalitetnije provoditi slobodno vrijeme i što manje gledati u ekran. Povoljna epidemiološka situacija nam napokon dopušta da realiziramo sve planove koje imamo za početak srpnja, uz poštivanje svih mjera i propisa, kazao je Ribafish koji je i ove godine pripremio niz zgodnih darova za klince koji će pratiti njegovu avanturu.

- Ove godine imat ćemo i zidnu kartu Hrvatske s otocima. Svatko tko bude na RokOtoku dobit će kartu i bojice. Kada se posjeti jedan otok, onda ga se oboji i zapiše da je osvojen. Tako će klinci moći osvajati otoke, kao da popunjavaju albume sa sličicama, upoznavati Hrvatsku i veseliti se putovanju i istraživanju - ističe Domagoj i dodaje da je najbitnije da su svi dobro, stoga će pratiti epidemiološku situaciju i truditi se da sve bude u skladu s mjerama. Uz Ribafisha će neke dionice plivati i poznate osobe, a zasad su potvrđeni naš proslavljeni vaterpolist Dubravko Šimenc te plivačice Dina Levačić i Antonija Buličić. Domagoj priznaje da neće pretjerivati i plivati brzo kao prijašnjih godina, budući da je iza njega operacija bruha i preboljeni COVID-19.

- Ne namjeravam rušiti rekorde, bit će vremena i za odmor uz brod. Vode me uspomene i emocije prema pokojnom sinu Roku s kojim sam namjeravao posjetiti sve naše otoke. Cilj mi je da klinci budu sretni, ali i da nešto nauče - kazao je bloger i novinar, koji je sina dobio u vezi s novinarkom Hrvatskog radija Mihaelom Potz.

Trenutačno je u vezi s Kasandrom Draganić, bez koje, kako kaže, ne bi mogao ništa. Podrška djevojke - Kasandra ne pliva uz mene, ali je moj PR, organizator, šalje sve mailove, telefonira, i uvijek je na usluzi. Osim nje tu je još nekoliko ljudi koji pomažu. Ove godine imamo pripremljeno 14 tisuća darova, i sve je to trebalo donijeti, smisliti i pripremiti - kaže Ribafish.

- Jedan je klinac rekao da je mislio da ja imam prirodne peraje na nogama, a drugi se začudio kad sam progovorio jer je mislio da sam riba. Neki su klinci mislili i da živim u plivačkom odijelu, a nekoliko su me puta pitali i jesam li ulovio kojeg morskog psa - kazao je Ribafish. Posljednja dionica ovogodišnjeg RokOtoka planirana je za 27. srpnja kada će Ribafish plivati 926 metara od Ošljaka do Preka na otoku Ugljanu i baciti se na planiranje treće, posljednje faze planirane za ljeto 2022. i novih 17 otoka, od Vira do Krka.

