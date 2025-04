Preminuo član poznatog benda, bio je teško bolestan

Svijet glazbe ostao je siromašniji za istinsku ikonu – Clem Burke, dugogodišnji i neumorni bubnjar utjecajnog new wave benda Blondie, preminuo je u 70. godini života. Vijest o njegovoj smrti nakon "privatne borbe s rakom" potvrdio je sam bend dirljivom objavom na društvenim mrežama, ostavivši obožavatelje i kolege glazbenike u dubokoj tuzi. Burke, čije je energično bubnjanje definiralo zvuk generacije, bio je član benda od samih početaka i ostavio neizbrisiv trag u rock povijesti.

U emotivnoj izjavi objavljenoj na Facebooku, preostali članovi benda, uključujući Debbie Harry i Chrisa Steina, odali su počast svom prijatelju i kolegi: - S dubokom tugom prenosimo vijest o smrti našeg voljenog prijatelja i člana benda Clema Burkea nakon privatne borbe s rakom. Clem nije bio samo bubnjar; bio je srce Blondieja. Njegov talent, energija i strast prema glazbi bili su nenadmašni, a njegov doprinos našem zvuku i uspjehu nemjerljiv - započeli su oproštajnu poruku, u kojoj dalje naglašavaju Burkeovu inspirativnu osobnost i izvan pozornice: - Osim njegove muzikalnosti, Clem je bio izvor inspiracije na pozornici i izvan nje. Njegov živahni duh, zarazni entuzijazam i čvrsta radna etika dotakli su svakoga tko je imao privilegiju poznavati ga - poručili su. - Izražavamo najdublju sućut Clemovoj obitelji, prijateljima i obožavateljima diljem svijeta. Njegova ostavština živjet će kroz ogromnu količinu glazbe koju je stvorio i bezbrojne živote koje je dotaknuo. Dok prolazimo kroz ovaj duboki gubitak, molimo za privatnost tijekom ovog teškog vremena. Počivaj u miru, dr. Burke. Debbie, Chris i cijela obitelj Blondie - napisali su u oproštajnoj poruci.

Rođen kao Clement Anthony Bozewski 24. studenog 1954. u Bayonneu u New Jerseyju, Burke se pridružio Blondieju 1975. godine, nedugo nakon osnivanja benda od strane Debbie Harry i Chrisa Steina. Njegov dolazak smatra se ključnim; ne samo da je donio prepoznatljiv, energičan stil bubnjanja, već je i nagovorio Harry i Steina da nastave s bendom nakon ranih promjena u postavi te doveo prijatelja Garyja Valentinea kao basista. Burkeov stil bio je ključan za uspjeh benda. Njegova sposobnost prilagodbe različitim žanrovima – od punka i new wavea preko diska ("Heart of Glass", "Call Me"), reggaea ("The Tide Is High") do hip-hopa ("Rapture") – omogućila je Blondieju da osvoji svjetske top liste. Svirao je na svim albumima benda i s njima je 2006. godine primljen u Kuću slavnih rock and rolla.

Tijekom pauze benda Blondie od 1982. do 1997., Burke nije mirovao. Postao je traženi session bubnjar, potvrđujući svoj nadimak "Rock & Roll survivalist". Najpoznatija je njegova kratka, ali pamtljiva epizoda s Ramonesima, gdje je svirao pod pseudonimom Elvis Ramone. Bio je i stalni bubnjar za The Romantics od 1990. do 2004. godine. Njegov popis suradnji uključuje glazbene veličine kao što su Eurythmics, Bob Dylan, Iggy Pop, Pete Townshend, Joan Jett, Bob Geldof i mnogi drugi. Osnovao je i bendove poput Chequered Past (sa Steveom Jonesom iz Sex Pistolsa), The International Swingers (s Glenom Matlockom iz Sex Pistolsa) i Empty Hearts.

GALERIJA: FOTO Prepoznajete li ovu pjevačicu? Jedna od najzgodnijih Hrvatica ovako je izgledala na početku karijere

Burkeov doprinos glazbi prepoznat je i u akademskim krugovima. Nakon sudjelovanja u osmogodišnjoj studiji o fizičkim i psihološkim učincima bubnjanja, Sveučilište u Gloucestershireu dodijelilo mu je počasni doktorat 2011. godine. Studija, poznata kao Clem Burke Drumming Project, pokazala je da bubnjari mogu doseći razinu fizičkog napora usporedivu s profesionalnim sportašima. Burke je bio i zagovornik uvođenja bubnjanja u škole, posebno kao pomoć djeci s autizmom i disleksijom, nakon što je istraživanje pokazalo pozitivne učinke. - Bubnjanje je vrlo pozitivan stil života - izjavio je svojedobno za BBC. - Otkrivamo da djeca s autizmom, na primjer, mogu zaista dobro prihvatiti jednostavne vježbe bubnjanja - tvrdio je. Unatoč statusu rock zvijezde, ostao je skroman. - Moja ideja uspjeha bila je... završiti u 'cutout' odjeljku dućana s pločama - rekao je u jednom intervjuu.

Clem Burke ostavlja iza sebe suprugu Ellen Burke i neizbrisiv glazbeni opus. Njegov ritam možda je utihnuo, ali odjekivat će zauvijek kroz bezvremenske hitove Blondieja i brojne druge projekte kojima je dao svoj jedinstveni pečat. Njegova energija, talent i strast ostat će zapamćeni kao istinsko srce rock and rolla.

GALERIJA: FOTO Ludnica u Zagrebu i Splitu! Za Thompsona se traži karta više, evo najvećih redova