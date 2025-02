Preminula dubrovačka pjevačica i glumica Lukrecija Brešković

Dubrovačka glumica i pjevačica Lukrecija Brešković preminula je danas u 85. godini života. Umjetnica je obrazovanje stekla u Dubrovniku, a solo-pjevanje diplomirala je u klasi L. Vrbanića na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. S nastupima je počela još kao studentica kao članica ansambla 'Musica nova' i kao solistica zagrebačkog kazališta Komedija.

Zvonkim sopranom velika opsega te muzikalnošću i scenski efektnom glumom izvodi najprije subretske, zatim i glavne uloge u poznatim operetama kao što su 'Splitski akvarel' Ive Tijardovića te 'Grofica Marica' Emmericha Kálmána. Obilježile su je mnoge televizijske i filmske uloge, jedna od njih je uloga dobre služavke Magde u seriji 'Villa Maria' koja se prikazivala na HRT-u prije dvadesetak godina.

- Moje najdraže razdoblje bilo je od ‘70-e do ‘80-,e što je bilo zlatno doba hrvatskog mjuzikla, a ja sam igrala baš u svakom. Uživala sam. Bila sam sudionica nečega što se tek stvaralo s divnom ekipom predvođenom Vladom Štefančićem i svaka je premijera bila praizvedba - “Dundo Maroje”, “Car Franjo Josip”, “Jalta”, “Kralj je gol”... prošla sam sve žanrove.

Počela u opereti, pjevala u komičnim operama, onda me okupirala televizija na kojoj sam bila glumica u filmovima i serijama, a intenzivno sam se bavila i suvremenom glazbom. Zbilja sam se isfurala u svemu. Ostalo mi je još samo da se okušam kao klaun. To nisam probala, a želim jer me oduševljavaju, kazala je u razgovoru za Večernji list 2014. godine.

VIDEO: Pobjednica Supertalenta o inauguraciji: 'Tata mi je rekao da je predsjednik osobno pitao...'