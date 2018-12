Predstavljen Atelier Propadalo - Studio 54 na zagrebački način

Basist Teške industrije, scenograf i slikar Ivica Propadalo u ponedjeljak je predstavio svoj novi atelier na adresi Ilica 54 u Zagrebu.

Propadalo i njegova supruga Dragana Todorović Propadalo zapuštenoj su tiskari udahnuli novi život, ali i najavili neka bolja vremena za umjetnike i umjetnost pod motom “Umjetnost je možda zamrla, no umjetnici nisu”.

- Odmah u početku moram naglasiti da je svaka sličnost s kultnim Studiom 54 namjerna! Vodili smo se tom namjerom i pri uređenju prostora, koji sam po sebi ima i više no zanimljivu povijest. Tu se navodno nekad nalazio atelier pokojnog profesora Žana, a nakon njegove smrti uselila se tiskara sve do 1997. god, što je i danas vidljivo kroz plakate i fotografije brojnih ex YU i svjetskih zvijezda koji sa zidova svjedoče o nekim drugim vremenima. Od imena iz svijeta glazbe, filma i sporta, preko poneke skromno obnažene ljepotice pa sve do Glasa Koncila i katoličkih kalendara iz Večernjeg lista, prostor nam je donio nevjerojatne kombinacije spojivog s nespojivim i poslužio kao odlična kulisa za neku novu umjetničku priču - naglasio je Propadalo.

Foto: Ivana Kaurloto

Uz Ivicu Propadala, o Atelieru i radu umjetnika govorio je i likovni i glazbeni kritičar Zlatko Gall, a otvorenje ove umjetničke oaze podržale su brojne osobe iz javnog i kulturnog života poput Nikše Bratoša, Dimitrije Popovića, Zlatka Dalića, Matije Dedića, Miroslava Gašparovića, Miroslava Lilića, Miroslava Rusa, Jurice Pađena, Pavle Kalinića i brojnih drugih.

Podsjetimo, Ivica Propadalo diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Dugi niz godina djeluje kao glazbenik i slikar, a od 1988. djeluje kao samostalni umjetnik. Uz brojne druge zanimacije bavi se adaptacijama i uređenjem interijera već dugi niz godina. Ove godine zajedno sa suprugom Draganom adaptirao je staro seosko imanje pored Svetvinčenta, u selu Foli u Istri. Vila Folirantica uvrštena je među 12 najljepših vila u Hrvatskoj.