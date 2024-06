Poznati voditelj na BBC-u pričao je o svojoj borbi s rakom prostate, a slomio se kad je dobio poruku od sina

Poznati BBC-jev voditelj Nick Owen (76) emotivno se slomio dok je s kolegama pred kamerama razgovarao o svojoj borbi s rakom, a kada je pročitao i dirljivu poruku od svog sina nije mogao suzdržati suze. Owenu su kolege u emisiji odavali počast za njegov uspješan dugogodišnji rad na BBC-u za koji je Nick ranije ove godine dobio orden i viteško odlikovanje Britanske monarhije (MBE).

Owenov kolega Ben Godfrey čitao je poruke koje su dobili od gledatelja i mnoge su ga dirnule, a pogotovo poruka od gledatelja koji je napisao kako je upravo potaknut Nickovom dijagnozom raka prostate odlučio otići na pregled kod liječnika i dijagnosticiran mi je rak prostate koji je rano otkriven i uspješno liječen. Nickov sin, Tim poručio mu je: Jako sam ponosan na tebe, tata.

Kada je to čuo Nick se rasplakao i jecajući je rekao: - Moj Tim, budi blagoslovljen. I doista želim se ovim putem zahvaliti svima koji su bili u kontaktu sa mnom i pružali mi veliku podršku tijekom liječenja. Tako sam zahvalan što ljudi sada puno više pričaju o raku prostate. Ne samo zbog mene, već su mnoge druge osobe bili u istoj situaciji. Owenu je rak prostate dijagnosticiran u kolovozu prošle godine i odmah nakon dijagnoze počeo je s liječenjem koje je dosad bilo uspješno.

An on-air tribute to Nick Owen after his MBE award in the King's Birthday Honours left the BBC Midlands Today presenter in tears - after a message from his son was read out. https://t.co/dzub4lJU0i pic.twitter.com/lGPeTJNCxe