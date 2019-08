Slavni redatelj: 'Srce Sarajeva jače je od ideologija i nacionalizma'

Sarajevo je sinoć po 25. put središte filmskog svijeta. Svečanom projekcijom filma "Sin" Ines Tanović otvoren je festival na kojem će biti prikazano ukupno 270 filmova u 18 različitih programa iz 56 zemalja. Ove godine za nagrade Srce Sarajeva u natjecateljskim programima ukupno će se natjecati 53 filma. U četiri selekcije – igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma – čak 22 filma će zabilježiti svjetsku premijeru, četiri filma međunarodnu premijeru, 25 regionalnu i dva bosanskohercegovačku premijeru.

Prije otvaranja brojne zvijezde iz svijeta filma šetale su se novim crvenim tepihom umjesto klasičnog red carpeta. Riječ je o tradicionalnom bosanskom ćilimu na kojem su elementi s ćilima iz Sarajeva koji datira iz 1930. godine.

- Iznimna nam je čast da je ove godine festival otvorio domaći film "Sin", čime bosanskohercegovačka kinematografija još jednom pokazuje svoju kvalitetu. Iza nas su brojne nagrade na festivalima, a najveća je, naravno Oscar kojeg je dobio Danis Tanović - kazao je Mirsad Purivatra - direktor festivala.

Jedan od onih koji je ostvario malu, ali zapaženu ulogu u filmu "Sin" je Emir Hadžihafizbegović, koji je na crvenom tepihu najavio i kako će uskoro producirati novi film Pjera Žalice.

- U "Sinu" sam bio više potpora mladim glumcima predvođenih Dinom Bajrovićem. Ies je napravila sjajan film koji tematizira odnose u obitelji, koja je svima posljednja oaza. Drago mi je da je SFF doživio četvrt vijeka, ja sam rastao s ovim festivalomi tu imao petnaestak filmova. Gospodinu Purivatri i njegovoj ekipi želim da se ne umore i da nastave s odličnim radom - kazao je Hadžihafizbegović.

Prije projekcije filma "Sin" dodijeljene su i dvije specijalne nagrade "Srce Sarajeva" redateljskim velikanima Pawelu Pawlikowskom i dvostrukom Oskarovcu Alejandru Gonzálezu Iñárrituu. Obojica će ove godine imati i svoja predavanja na festivalu, pa ćemo iz prve ruke moći čuti sve o nastanku njihovih filmova.

- Moja poveznica sa Sarajevom počela je još početkom osamdesetih kad me oduševio Kusturičin film "Sjećaš li se Doll Bell". Prije rata sam godinama dolazio u Sarajevo, i već sam tada znao da je ovo grad jakog srca. To je srce zaista jako, jače od ideologija, nacionalizma, različitih stvari iz povijesti. Ovaj festival je nešto što to oslikava - kazao je Pawlikowski. Za razliku od njega, Iñárritu je prvi put u Sarajevu.

- Pozivan sam nekoliko puta tokom godina, ali iz profesionalnih i ličnih razloga nisam mogao. Uvijek sam sanjao o tome da dođem u Sarajevo i sada taj san proživljavam. Ovdje sam sa suprugom, kćerkom i prijateljima. Ovu čast dijelim sa svojim dragim prijateljima Pawlikowskim i Danisom Tanovićem - rekao je slavni redatelj.

Osim projekcija filmova i masterclaasova, u Sarajevu je i bogat popratni program. A ako vam ni to nije dosta, svaku večer sarajevske ulice prepune su ljudi i brojnih zabava, kao u najvećim svjetskim metropolama...