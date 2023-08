Poznati pjevač i miljenik ženske publike, ima novu djevojku i više ne skrivaju vezu

Dok Harry Styles završava svoju turneju "Love On Tour", stigla je i potvrda kako je započeo romansu s kanadskom glumicom Taylor Russell. Russell je početkom srpnja viđen na Stylesovu koncertu u Beču. Na fotografijama do kojih je došao TMZ bila je u VIP dijelu, gdje je viđena kako pleše cijelu noć.

Izvor je nedavno rekao za The Sun: “Harry i Taylor provode puno vremena zajedno. Ona je velika obožavateljica njegove glazbe.”

Podrijetlom iz Vancouvera, 29-godišnja glumica nedavno je glumila st Timothéejom Chalametom u filmu "Bones and All". Njezina značajnija uloga bila je u Netflixovom "Lost In Space", a snimila je nedavno filmove "Mother Couch" s Ewanom McGregorom i "Hope" u kojem glumi s Aliciom Vikander.

- Nisam odrasla u bogatoj obitelji. Moji roditelji su se borili; bili smo na socijalnoj pomoći. Stvari su se sada jako promijenile - rekla je za ELLE u intervjuu 2019. godine. Prije nego što su uočeni na njegovom koncertu u Beču, Taylor i Harry viđeni su u Londonu u lipnju kako izlaze iz muzeja držeći se za ruke te su viđeni zajedno i u gradu prije koncerta.

Nije poznato kada su se upoznali, ali oboje su prošle godine bili na Venecijanskom filmskom festivalu, gdje je Styles promovirao svoj film "Don't Worry Darling" i tada je bio u društvu svoje bivše djevojke, Olivije Wilde, koja je režirala film. Sve dosad su pjevač i glumica tajili svoju vezu, a sada su ih paparazzi uhvatili zajedno. Taylor je u Londonu imala premijeru predstave 'The Effect', a par je prvi put viđen zajedno dok su slavili na zabavi nakon predstave. Harry je uočen kako hoda ruku pod ruku s Taylor, a nakon predstave na zabavi je glumicu upoznao s bliskim prijateljem Jamesom Cordonom i njegovom suprugom Julijom. Tijekom zabave poslije predstave Harry i Taylor se nisu odvajali jedno od drugog i razmjenjivali su nježnosti.

