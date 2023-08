HRT-ova voditeljica o cijenama kave na Hvaru: 'Mlijeko koje u nju stavljaju je očito nektar bogova'

HRT-ova voditeljica i psihologinja Antonia Ćosić ovo ljeto odlučila je nekoliko dana provesti na Hvaru, a svoje iskustvo podijelila je na Tik Toku. Voditeljica je snimila vlog u kojem je pokazala kratke prizore na kojima se može vidjeti što je sve radila na Hvaru, ali i na otoku Palmižani.

"Lipi moji dragi ljudi, vodim vas na skupi Hvar” kazala je na početku videa i nastavila:

"Ne sunčani, nego skupi. I dalje ne znam pričati dalmatinski, ali ću pokušati” rekla je Antonija osvrnuvši se tako na činjenicu da je pokušavala imitirati dalmatinski naglasak u ranijim videima. Antonia je otkrila kako je partijala u jednom od najpopularnijih mjesta na Hvaru, ali da je popila „kavicu s kapučinom”. Za nju se, otkriva, cijene na otoku kreću od 3, 4, 5 pa sve do 10 eura.

Našalila se da je mlijeko koje stavljaju u tu kavu je nektar bogova.

Nakon toga odlučila je otiči i na Palmižanu s društvo,. a izjavila je kako je tamo bilo još skuplje.

"Ja pameti nemam dovoljno, a ljubavi prema moru napretek! I ozbiljno razmišljam da to počnemo nazivati morskom bolešću. Fućkaš ono kad ti je na brodu loše, to kad ideš na more iako su cijene grozne, to je morska bolest!”, zaključila je.

Antonia inače na HRT-u vodi 'Vijesti iz kulture', a iza nje je i pet godina karijere na Hrvatskom radiju, na kojem je radila niz emisija – od “Etno, fletno” na Radio Sljemenu pa do suradnje u nagrađivanoj “Gladne uši” Ljudevita Grgurića Grge.

