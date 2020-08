Poznati Hrvati otkrili kako provode današnji dan: "Spas je u vjeri, kontemplaciji i molitvi"

Danas se obilježava blagdan Velike Gospe, a tim povodom upitali smo poznate Hrvate koju simboliku taj dan ima u njihovim obiteljima, ali i što kažu o vjeri i bladanu.

Mia Begović, glumica

Na današnji su dan točno dva desetljeća od Enine smrti, no tuga je ista kao i prvog trenutka. Kazališna glumica Mia Begović svoju je voljenu sestru Enu, genijalnu, neprežaljenu glumicu, izgubila u prometnoj nesreći pa je za nju taj dan posebno emotivan. - Zavjetovana sam joj za cijeli život i to je dan kad me ispuni i ljubav i žalost. Najčešće ga provedem u krugu obitelji te obvezno odem na misu u Kaštelima. A uoči svetkovine sam, naravno, hodočastila - govori umjetnica te dodaje kako joj je srcu blisko i svetište u Mariji Bistrici gdje se, posebice na ovaj blagdan, događa nešto čudesno jer su ljudi izuzetno tolerantni, topli i altruistični. - Fascinantno je kako ljudskost tad izvire i kipi iz svakoga. Divno je to doživjeti - zaključuje M. Begović.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Perica Martinović, glumica i predsjednica HDDU

Gospa je zaštitnica naše zemlje, a diljem Lijepe Naše mnoga su marijanska svetišta. U jednome od njih, Mariji Bistrici, nedavno sam bila na hodočašću. I u mom Dubrovniku katedrala je posvećena Uznesenju Blažene Djevice Marije. Iako ove godine na Dubrovačkim ljetnim igrama imam puno posla jer igram u "Grižuli" Marina Držića, Veliku Gospu uvijek slavim u krugu obitelji pa ću tako i ove godine. Najprije ću otići na misu u katedralu, a potom kupiti cvijeće i poći na grob baki i teti. Nakon toga, na ručku u kući pokojne bake, očeve majke čije je djevojačko prezime Kisić, okupit će se cijela obitelj. To je lijepa tradicija.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 27.04.2017., Zagreb - HDDU - Hrvatsko drustvo dramskih umjetnika. Konferencija za medije uoci 24. festivala glumaca. Medijima su se obratili: Sinisa Ruzic, Perica Martinovic, Iva Hraste Soco, Josko Sevo, Marija Filipovic, Slaven Nuhanovic. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL



Zorica Kondža, pjevačica

U mojoj obitelji Gospa zauzima posebno mjesto. Moji su roditelji podrijetlom iz Sinjske krajine pa iz djetinjstva pamtim proslave Velike Gospe i odlazak na misu u svetište Gospe Sinjske. U posljednjih 30 godina na Gospu se nađemo na Hvaru, gdje cijela obitelj odlazi na misu. Na otocima je obilježavanje Velike Gospe poseban doživljaj jer svi nose najbolju odjeću i pjevaju sakralne pjesme. Posebna je to atmosfera. Često se molim Gospi Sinjskoj, pogotovo u ovoj godini ludila. Starija sam generacija i pamtim neka bolja vremena, no mislim da ljudima danas nedostaje duhovnosti. Svi su nervozni pa gutaju tablete da se smire dok jure za materijalnim ne razmišljajući o vjeri i svom životu. Nitko više nema vremena za molitvu i zbog toga mi je katkad tužno promatrati kamo ide ovaj svijet iako sam optimist. Spas je u vjeri, kontemplaciji i molitvi. Duševni mir nalazim u tihom razgovoru u molitvi s Gospom. Ona će zaštiti našu zemlju ako joj se obratimo molitvom, no nije ni ona mađioničar da ispuni sve naše želje.

Foto: Ivana Ivanović/PIXSELLL

Miro Gavran, književnik

Blagdan Velike Gospe u sebi nosi neku neobičnu nježnost i neposrednost, a za Hrvate on nije samo vjerski blagdan nego i nacionalni praznik, kao što je za Irce blagdan sv. Patricka. Dan prije toga blagdana volim sudjelovati u procesiji, a na sam blagdan obvezno odem na svetu misu. Na Malom Lošinju, gdje se često zateknem na taj dan, volim gledati s puno ljubavi ukrašene kuće u ulicama kroz koje prolazi procesija. Slavljenjem Majke Božje u novije vrijeme Crkva je kršćanstvu dodala tu majčinsku dimenziju, čime se ono učinilo još neposrednijim i pristupačnijim običnim ljudima. I meni osobno ovaj je blagdan iznimno drag i važan. A od naših marijanskih svetišta nekoliko sam puta bio u Mariji Bistrici, na Trsatu i u Međugorju... Primijetio sam da ta tri mjesta imaju nešto zajedničko - u njima čovjek može osjetiti istinski mir i Božju blizinu... A ljudi koje ondje susrećem tiši su i odmjereniji nego u svakodnevnom životu, kao da su svi svjesni posvećenosti mjesta, vremena i blagdana kome pribivaju.

Foto: Anto Magzan/PIXSELL



David Mandić, rukometni reprezentativac

Blagdan Velike Gospe tradicionalno se slavi u mom kraju, u mjestu Hardmolija, udaljenom šest kilometara od Ljubuškog. U obitelji smo svi veliki vjernici i svake se nedjelje obvezno ide u crkvu. I kad sam u Zagrebu, gdje sada živim i treniram, odlazim nedjeljom na misu u crkvu na Knežiju. Osim ako sam na putu, izvan Hrvatske. Na Veliku Gospu ujutro bismo se svi lijepo odjenuli i zajedno bismo odlazili u crkvu. Nakon mise otišli bismo kući, gdje bismo zajedno ručali. Svake bi se godine mijenjao jelovnik, nekad bi to bio roštilj, nekad meso ispod peke. Nije bilo pravila. Za mene je Velika Gospa važan vjerski blagdan. Velik sam vjernik tako da je za mene to poseban dan. Bez obzira na to što danas imamo dva treninga, naći ću vremena sa suprugom otići na misu, bilo jutarnju bilo večernju.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 26.01.2020., Tele 2 Arena, Stockholm - Europsko rukometno prvenstvo, finale, Spanjolska - Hrvatska. David Mandic Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Sandra Bagarić, pjevačica

Ave Maria, gratia plena. Ave Maria, Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus. Ove stihove iz jedne od najpoznatijih i najljepših crkvenih pjesama skladatelja Franza Schuberta proteklih je nekoliko godina za blagdan Velike Gospe izvodila glazbena diva Sandra Bagarić u crkvi u koju rado odlazi, dok ju je suprug i pijanist, Darko Domitrović, „pratio" na orguljama, čiji je zvuk odzvanjao cijelom prostorijom. No, tuga ju je, kaže, malo obuzela što se nakon toliko vremena ta tradicija danas prekinula zbog osobnih obiteljskih razloga. - Nedostajat će mi, ali ćemo pronaći način da to nadoknadimo. Pjesma je, usto, dvostruka molitva, odlazi ravno u Božje uši. To je vrijeme dok smo skrušeni, ponizni, ali i svi zajedno na okupu - govori nam operna pjevačica Sandra Bagarić.

Foto: tomislav miletić/pixsell



Ivana Husar Mlinac, pjevačica

Kao što većina vjernika ima svoju tradiciju na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, tako je briljantna i iskusna glazbenica Ivana Husar Mlinac duhovnu čar blagdana pronašla i, između ostalog, u autentičnim crkvenim napjevima. Ona, naime, današnji dan, kao i u proteklih 14 godina, provodi uživajući s obitelji na Muteru u istoimenom gradiću, odnosno u crkvi svetog Mihovila.

- Zajedno idemo na procesiju i misu. To nam je nekako običaj, a najviše „guštam" slušajući napjeve u izvođenju zbora, koji su zaista jedinstveni, čarobni. Specifični su za to područje i nešto su osobito, nešto što se ne čuje svakog dana - govori pjevačica te dodaje kako su joj ti trenuci iznimno dragi, dijelom i zato što ne mora sama uzeti mikrofon u ruke, već se samo prepusti zvuku i uživa.

Foto: Davor Višnjić/Pixsell



Anja Šovagović Despot, glumica

Na Veliku Gospu otišla je Ena. I svake godine, svakoga kolovoza, svakoga toplog, ljetnog dana vraća se s osmijehom, grlenim smijehom, vedrinom i lipošću. Vraća se u malene supetarske kale, hodi bračkim bijelim kamenom kojim odzvanjaju njezini gracilni koraci u minijaturnim bijelim balerinkama koje joj tako savršeno pristaju. Vraća se s maestralom u kosi, s rupicama u obrazima, vraća se s nasmijanim, velikim, plavim, bistrim očima u kojima se zrcali sreća življenja.

Vraća se jer nikada nećemo zaboraviti."Ni će biti, ni je bila, njoj takmena ka se pravi." Ena je otišla na Veliku Gospu i svaki blagdan blaženog Gospina uznesenja obilježen je sjećanjem na moju genijalnu prijateljicu.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL



Mario Možnik, bivši europski prvak na preči

- Još od ranog djetinjstva moji su me učili kako je Velika Gospa poseban vjerski blagdan. Na taj bi se dan okupljala šira obitelj, zajedno bismo išli u crkvu, a popodne bismo proveli u druženju. Možda bismo otišli nekamo na izlet. U djetinjstvu, ali i dok sam bio aktivan vježbač, uvijek bih našao vremena za odlazak na nedjeljnu misu. I danas ću naći vremena za odlazak u crkvu premda sam trenutačno na godišnjem odmoru u okolici Šibenika. Kako svako manje mjesto ima crkvu, nije problem doći na misu. Kao mali volio sam nedjeljom odlaziti u crkvu i tu tradiciju održao sam do današnjih dana. Bilo je situacija kada bih nedjeljom, pa čak i na Veliku Gospu, bio na nekom natjecanju u inozemstvu. Događalo se da jednostavno u inozemstvu nisam imao prilike otići u crkvu pa bih se umjesto toga pomolio u miru i tišini tamo gdje bih se zatekao.

Foto: Marko Mrkonjić/PIXSELL



Željko Pervan, komičar

- Živim i svjedočim svoju vjeru svaki dan, tu nema dvojbi. Molim se, odlazim u crkvu kad osjetim u svojoj duši da mi treba pa tako zapravo nemam neki poseban običaj za danas. No, naravno, provest ću ga s voljenima, u Istri - kaže Željko Pervan, legendarni komičar, voditelj, scenarist i glumac. Blagdan Uznesenja Marijina, naime, iznimno štuje, no, kako kaže, vjeru treba svakodnevno utjeloviti i prakticirati jednako kao što dišemo ili jedemo - to mu je osnovna životna potreba. A omiljeno mjesto za njegovo vrijeme poniznosti Bogu, kaže, nema, već mu je najbitnije što svećenik govori. - Volim crkvu u Remetama, no iznimno cijenim jednostavnost i skromnost kod ljudi, posebice kod župnika. To je ono što mi je važnije, da me njegove riječi dodirnu - priznaje naš poznati komičar. No kad je vjera posrijedi, za Pervana šale nema.

Foto: tomislav miletić/pixsell

Josip Sesar, košarkaški trener

Josip Sesar (42), nekad sjajni košarkaš, a danas košarkaški trener KK-a Gorica, gotovo svake nedjelje odlazi na misu u crkvu Marije Pomoćnice na Knežiji. Ovaj mostarski Zagrepčanin, košarkaš kojeg su zvali "mostarskim Jordanom", praktični je vjernik koji nikad u crkvu nije odlazio da bi molio za vlastita sportska postignuća.

- Ja ne živim vjeru na taj način. Znao sam otići u crkvu ako mi je netko poznat bio bolestan i pomoliti se. Ili bih ostao nakon mise, no nikad nisam molio Boga za koševe i pobjede. Tko razmišlja o vjeri na takav način, tko očekuje neku korist takve vrste, taj nije pravi vjernik. Poruke s oltara ne idu u lošem smjeru, a meni je vjera ufanje u Božju pravdu, u dobro među ljudima - kaže Josip i otkriva svoje rituale: - Svaku večer prije spavanja pomolim se za obitelj i prijatelje i preporučim se Bogu. Na misu idem gotovo svake nedjelje, a nema me kada moja momčad gostuje. Na nedjeljnu misu odem čak i na dan domaćih utakmica. Takav odnos prema vjeri najčešće proizlazi iz obiteljskog odgoja. - Kao dijete ne možete doživljavati i promišljati vjeru kao kada ste odrasli, no u djetinjstvu se stvara navika. Subotom se išlo na vjeronauk, nedjeljom na misu, a bilo je tu animiranja iz na sportskim susretima i na ministriranju. Supruga Martina i ja tako nastojimo odgajati i svoju djecu, 13-godišnju kćer Lorenu i 12-godišnjeg sina Davida. Premda mu obitelj nije u Zagrebu, Veliku Gospu provest će s njima.

- Obitelj je za Veliku Gospu obično u Maslenici, gdje imamo kuću, pa u Jasenice odemo na misu. Zbog priprema mojeg kluba ja sam u Zagrebu, no otići ću svakako do njih. Velika Gospa treći je najveći katolički blagdan, a za nas je to vrijeme za obiteljsko druženje - kazao je Josip.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL