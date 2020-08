Kićo je još uvijek na respiratoru, liječnik koji ga je operirao otkrio novosti o njegovom stanju

Otkako se medijima proširila vijest da je nakon rutinske operacije najvedriji bećar Krunoslav Kićo Slabinac završio na respiratoru, za zdravlje osječkog glazbenika brinu se mnogi kolege, obožavatelji i obitelj. Prema riječima liječnika Hrvoja Gašparovića, pjevač je stabilnog stanja te nema većih promjena. – Njegov oporavak teče planirano sporo i neće trajati manje od deset do 14 dana. Sve se odvija prema planu i nema parametara koji bi ukazivali na pogoršanje stanja. Nema bitnijih promjena otkako smo zadnji put razgovarali – kratko nam je rekao na telefon Gašparović potvrdivši da je pjevač i dalje na respiratoru te da će mu neko vrijeme biti potrebno i za emocionalni oporavak.

Problemi zbog pretilosti

– To je doista bitno i za njega i njegovu obitelj zbog cijele situacije. Dajte čovjeku da se oporavlja – objasnio nam je. Podsjetimo, nakon što je u medije dospjela vijest o tome da je pjevač nakon rutinskog zahvata u induciranoj komi, Gašparović nam se javio te obavijestio kako je došlo do pogrešnog tumačenja Kićina stanja. – Slabinac je čovjek koji ima trožilnu koronarnu bolest, a bio je na rutinskom zahvatu, kirurških premosnica. Što se tiče srca, potpuno je u redu. Na žalost, on je patološki pretio. Ljudi koji su pretili imaju sedam puta češće smetnje u cijeljenju prsnog koša. To je problem s kojim se suočava. Pretili ljudi imaju respiratornih poteškoća zbog prednje torakalne stijenke. Ono što njemu treba jest respiratorna pomoć pa je on planirano vraćen na respirator da ga se odmori i da stijenka zacijeli. Dakle, sediran je na respiratoru i to planirano, nije ni u kakvoj komi – kazao je prof. dr. Hrvoje Gašparović za Večernji list.

Kad je doznao u kakvom je stanju, njegov dugogodišnji prijatelj i kolega te menadžer za inozemstvo, pjevač Duško Lokin jedva je smogao snage za razgovor s novinarima. Kazao je kako su svi očekivali da će za nekoliko dana izaći i da će sve biti dobro, a onda je od njegova sina Ivana doznao da se situacija ne odvija kako bi trebala.

– U petak su mi javili da je na respiratoru – kazao je Lokin i prokomentirao kako se Kićo u veljači vratio iz Australije. – Ne znam zašto se njemu tako zakomplicirala situacija. Kićo je prije par godina imao težak moždani, možda je i to sada pogoršalo situaciju, evo, ne znam, baš sam u brizi. Volio bih mu otići u posjet, ali ne mogu jer je na intenzivnoj njezi i korona je, no nadam se da barem njegovi sinovi mogu do njega – zabrinuto je rekao Lokin dodavši na kraju: “Kićo dragi, ja te čekam!”

Uz njega brigu za inače veselog osječkog bećara pokazao je i glazbenik Željko Krušlin Kruška.

– Nakon što su mu ugrađene premosnice, prve vijesti bile su dobre i povoljne o ishodu. No onda je krenulo po zlu – rekao je glazbenik koji je na kraju priloga poručio Kići da se brzo oporavi i da će ga svi čekati. Inače, ovo nije prva operacija kojoj se Slabinac podvrgnuo. Prije tri godine operirao je mrenu kod poznatog oftalmologa Nikice Gabrića. – Odlučio sam se na ovu operaciju jer zbilja više ništa nisam vidio. Došao bih do semafora i uvijek sam iz auta pitao nekoga do mene je li crveno ili zeleno. Doslovno sam vikao iz automobila i napravio bih tako prometni kolaps – našalio se tada Kićo koji je krajem siječnja 2011. doživio moždani udar te se tada, prema riječima liječnika, radilo o lakšem obliku, a pjevač je na vrijeme stigao u bolnicu da mu se napravi elektroliza – postupak otapanja krvnih ugrušaka.

Period od tri godine prije moždanog udara bio je za Osječanina iznimno stresan jer je 15. studenog 2008. u Feričancima pokraj Našica u prometnoj nesreći usmrtio 47-godišnjaka Mirka Brkića koji je bio u alkoholiziranom stanju, a zbog tragičnog ishoda Kićo se dugo krivio te nije mogao ni spavati. Koliko god su ga sumještani malenog mjesta pokušali uvjeriti da nije kriv jer se u Brkićevu slučaju nije moglo ništa drugo očekivati, Kićo se nije mogao pomiriti s činjenicom da je odnio jedan život.

Ulazak u politiku

Od milja zvan “hrvatski Elvis”, prošle je godine zakoračio u peto desetljeće samostalnog estradnog djelovanja te je u prosincu prošle godine u posljednjem intervjuu za Večernji list progovorio o svom proboju na glazbenu, ali i političku scenu na kojoj se našao na poziv pokojnog predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana, a tada nam je otkrio i kako ga je upoznao.

– Upoznali smo se kao Franjo i Kićo dok sam se noćnim vlakom vraćao sa Splitskog festivala 1969. U kupeu prvog razreda sjedio je uglađeni gospodin, dopustio je da mu se pridružim, kazao je da je čuo za mene i slušao me na radiju. Kako sam blagoglagoljiv, do Zagreba sam svašta ispričao, i protiv države i sustava, pa i priču s Titom, kako mi nisu platili za nastup, jer nisam znao da je to Tuđman. Sva sreća da je od 1968. već bio u nemilosti. Kad smo stigli u Zagreb, rekao mi je: “Vi ste vrlo inteligentan mladić, ali niste razboriti. Pazite što pred kime govorite!” A ja stvarno nisam pazio... Kada se on 1990. penjao za govornicu na Trgu Francuske Republike na prvome skupu, kamo su mene zvali da pjevam, shvatio sam da ga poznajem. Obratio mi se: “Gledajte me, sjetite se vlaka 1969.!” Kada sam se prisjetio što sam mu sve rekao, skoro sam se srušio. Ali to je tipično za mene, volim se izletjeti, a poslije moram trpjeti – kazao je Slabinac koji ima i saborsku mirovinu. Svojedobno je otkrio kako mu je 1990. Tuđman ponudio da uđe u politiku, ali je odbio uz objašnjenje da će mu u tom slučaju karijera biti gotova. Isto mu je ponudio 1993. u Varaždinu pa ga je opet odbio, ali 1995. uslijedio je poziv Vladimira Šeksa i potpora Branimira Glavaša pa je onda odlučio prihvatiti taj poziv. – Karijera mi u to vrijeme nije baš dobro stajala – bio sam “persona non grata” u bivšem sustavu jer sam s ponosom isticao da sam Hrvat – objasnio je Kićo.