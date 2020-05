Poznata tv lica proslavila godišnjicu braka na drugačiji i originalan način

Zbog pandemije koronavirusa privikavamo se na nova pravila i mijenjamo svoje životne navike pa su se tako i RTL-ovka Damira Gregoret i njezin suprug Igor Bobić s N1 televiziji prilagodili novonastalim uvjetima i godišnjicu braka su proslavili na malo drugačiji način.

- Točno šest godina od prvog plesa! Still dancing together - napisala je Damira uz fotografiju na kojoj ona i suprug nazdravljaju šampanjcem dok sjede u automobilu u drive in kinu. I ako rade na konkurentskim televizijama Igor Bobić nedavno nam je u intervju rekao kako među njima nema konkurencije.

- Mi smo tim u dobru i zlu gdje god tko od nas radio. Razmjenjujemo informacije jer se bavimo istim poslom. Pomaže nam da smo u istoj profesiji razumijemo jedno drugo. Ali, bez obzira na sve, ostajemo profesionalci koji rade za firmu A i firmu B. Šefovi, ne bojte se…- rekao je Igor. Bračne zavjete par je izmijenio prije šest godina u crkvi na zagrebačkoj Opatovini, a slavlje za svojih 70-ak uzvanika su priredili u Muzeju za umjetnost i obrt. Damira i Igor imaju kći Bianku, za koju Igor kaže da je umjetnička duša i ide na ples i u glazbenu grupu u vrtiću.

Foto: Instagram - Oguglala je na nas oboje na televiziji i uglavnom nas ignorira. Kad nešto i kaže, uglavnom se kritički izrazi o vijestima, koje je uopće ne zanimaju. Iako, zna sve političare pa je u vrtiću glavna „dilerica“ tih informacija. Inače, više brije na crtane filmove i YouTube - kaže Igor za kći Bianku.

