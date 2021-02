Poznata komičarka skinula se potpuno gola pa poslala važnu poruku, podrška stiže sa svih strana

Poznata komičarka i glumica Amy Schumer svoj profil na Instagramu većinom koristi za dijeljenje vlastitih šala s pratiteljima, no ovog je puta napravila iznimku. Iako nikada nije naginjala golišavosti Amy se potpuno skinula i u odrazu zrcala snimila svoje tijelo. Fotografijom je htjela poslati važnu poruku milijunima žena diljem svijeta.

- Osjećam da moj ožiljak od carskog reza danas izgleda slatko - 39-godišnja Amy uz objavu. Njezin je potez naišao na odobravanje velikog broja njezinih pratitelja koji su glumici pružili podršku. Objava je u samo jedan dan prikupila više od 450 tisuća lajkova, a u komentarima su joj se javile i brojne poznate osobe.

Foto: instagram

"Osjećam da i moj danas izgleda super. Koja slučajnost", poručila joj je pjevačica Vanessa Carlton, javila se i bogata nasljednica Paris Hilton koja je ostavila emotikon vatre, a hrabra objava oduševila je i glumicu Melanie Griffith.

Inače, Amy je prije godinu dana na svijet donijela sina Genea, a njezina trudnoća nije bila laka te je često u javnosti govorila o svim 'lošim' stranama drugog stanja s kojima se suočila poput jakih jutarnjih mučnina. Podršku joj je cijelo vrijeme pružao i suprug Chris Fischer.

Foto: John Naicon/Press Association/PIXSELL Charlize Theron's Africa Outreach Project Fundraiser - New York Amy Schumer at the Africa Outreach Project Fundraiser in New York City. John Naicon Photo: PA Images/PIXSELL