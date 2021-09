Poznata glumica bila je prva ljubav Zdravka Čolića, o svemu je odlučila progovoriti 47 godina kasnije

Jedan od najpopularnijih regionalnih pjevača Zdravko Čolić (70) oduvijek je slovio kao veliki zavodnik, a iako je već dugi niz godina u braku sa suprugom Aleksandrom, malo tko zna da je njegova prva ljubav bila poznata glumica Jasna Ornela Bery (67).

Upoznali su se početkom sedamdesetih kada su oboje živjeli u Sarajevu, a između njih se odmah rodila ljubav, prenosi srpski Blic za koji je Jasna odlučila progovoriti 47 godina nakon ljubavi.

-Mi smo se upoznali jako mladi, davno. Odlazili smo na Skenderiju, u Dom mladih, koji je okupljao talente, i tu su bili ne samo glazbenici već i glumci, slikari. Družili smo se i tu sam se ja prvi put zaljubila. Svi mi imamo prve ljubavi i uvijek će imati jedan dio u mom srcu koji je rezerviran samo za njega. Pogotovo zato što sam imala jedno predivno iskustvo koje ću pamtiti čitav život- ispričala je glumica, a iako su se njihovu putevi razdvojili, ponovno su se susreli u Beogradu nakon rata.

- Bio je to susret vrlo emotivan. Zdravko Čolić je osoba koja širi pozitivnu energiju. On ima ono nešto. Sada, poslije toliko godina, uspio je zadržati to. On je dobar čovjek. Ja sam kod njega voljela taj njegov živac, tu iskru u oku koja ne prestaje zračiti.

"Zdravko će ostati uvijek svačiji i ničiji. Prije svega je dobar čovjek. Čola mi je posvetio pjesmu 'Noć mi te duguje'", zaključila je glumica.

VIDEO Severina postaje TV voditeljica, radit će na istoj televiziji kao i Ivana Paradžiković