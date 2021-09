Nina Martina i Mario iz 'Života na vagi' javili su se s vjenčanja: Ljubav se proslavila na prekrasan način

Nakon što su u "Životu na vagi" promijenili svoje životne navike i došli do fit linije, mnogi bivši natjecatelji svoja iskustva i znanje iz showa odlučili su prenijeti i drugima i veliki dio njih sada su i fitness treneri i pomažu drugima u mršavljenju.

Bivši kandidati ovog RTL-ovog showa Nina Martina Korbar i Mario Mandić osmislili su program za mršavljenje u kojem su napravili plan treninga i prehrane za sve koji se prijave na ovaj njihov program. Nina Martina i Mario zajedno rade, a ovaj vikend su išli i na svadbu kod prijatelja koje su upoznali u teretani.

"Vjenčali smo naš prvi M2 WORKOUT par koji s nama vježba od prvog dana našeg otvaranja", napisala je bivša kandidatkinja showa i objavila fotografiju na kojoj pozira sama, dok je Mario objavio fotku s Korbar.

''Ljubav se proslavila na prekrasan način" poručili su Nina i Mario na društvenim mrežama.

Inače, Nina je u najdebljoj fazi, prije 10 godina, imala čak 150 kilograma.

"Jako puno vas zanima kako je izgledala moja najdeblja faza još prije showa, neki nisu ni vjerovali da sam imala 150 kg, pa evo... odlučila sam podijeliti fotke iz svoje najdeblje faze koje još niste vidjeli... lijeve fotke su uslikane prije skoro 10 godina kad sam imala 18 godina i 150 kg, a desne fotke su danas, odnosno kroz zadnjih godinu dana na kojima imam 87 kg. Naišla sam na ove fotke slučajno nekidan na starom laptopu i iako sam svjesna da sam to nekada davno bila ja, svejedno sam skoro pala u nesvijest od šoka da sam to stvarno nekad davno bila ja. Koliko me samo ta kilaža ograničavala, koliko me obilježavala, ma nevjerojatno, uzela mi je veliki dio tinejdžerskih i studentskih dana, ali neka. Jako puno toga sam naučila, prošla, stekla sam veliko životno iskustvo i danas sam zahvalna na svemu jer sam danas ovdje gdje jesam, idem naprijed i samouvjereno radim na sebi. Sve se može kad se hoće i kad se odluči, ali pravi oblik motivacije i podrške te razumijevanje su jako bitan dio ovakve transformacije i puta", naglasila je Nina Martina koja se ne srami svoje prošlosti jer joj je upravo ona temelj da svakim danom sve više radi na sebi i izgradi bolju sebe u budućnosti.

Podsjetimo, Nina je u showu smršavjela 40 kg, a svoje pratitelje na društvenim mrežama svakodnevno obavještava o svojem napretku. Ranije se pohvalila da je od ulaska u show smršavjela čak 70 kilograma.

