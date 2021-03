Povijest se ponavlja! Ovo je glumica koja je prije Meghan pokušala razoriti kraljevsku obitelj, družila se i s nacistima

Prošlo je nekoliko dana nakon intervjua Meghan Markle i princa Harryja koji je, čini se, zaintrigirao cijeli svijet. Vojvode od Sussexa razgovarali su s Oprom Winfrey te podijelili svoja iskustva nakon što su otišli iz Velike Britanije i prestali biti dio kraljevske obitelji.

Otkrili su da su otišli zbog rasizma, progona tabloida, straha da se ne ponovi povijest kao s princezom Dianom i neslaganja s nekim članovima obitelji - Charlesom i Williamom. Mnogi ih podržavaju u toj odluci, dok i m neki ne vjeruju, a brojni Britanci misle da s sve ovo već jednom dogodilo.

Naime, nije teško povući paralelu između Harryja i bivše glumice Meghan i kralja Edwarda VIII i američke glumice Wallis Simpson.

Kralj se zbog nje odrekao obitelji i krune, abdicirao je 1936., a ona je kao i Meghan bila razvedena i kraljevska obitelj joj nije htjela dati titulu, te zbog dva razvoda i burne ljubavne povijesti nije bila materijal za kraljicu.

Edward i Wallis vjenčali su se 1937. nakon čega im je brat, kralj George VI zabranio povratak u Veliku Britaniju. Oni su odlučili dati intervju voditelju Kennethu Harrisu, a pratilo ga je čak 12 milijuna ljudi. Zanimljivo je da je Edward u zadnji čas htio otkazati i zbog toga je cijeli intervju izgledao dosta neugodno.

Ipak, otkrio je da je otišao jer se nikada nije osjećao dijelom institucije, te da je bio neovisan, a kazao je da bi ostao kralj da nije upoznao Simpson.

Važno je spomenuti da su Edward i Wallis bili simpatizeri nacista, Edward je čak više puta do potporu Hitleru, te su ga snimili kako diže ruku u nacistički pozdrav, Zbog toga je par bio pod nadzorom britanskih tajnih službi , a kasnije ih je pratio i FBI. Više puta su išli na večere s Hermannom Goeringom i Josephom Goebbelsom, a Nijemci su imali tajni plan da ga vrate na tron.

To se nije dogodilo, već su vojvode živjele na Bahamima od 1940. do 1945. gdje je Edward bio guverner. Preminuo je 1972., a Wallis se nakon njegove smrti rijetko pojavljivala u javnosti. Ona je umrla 16 godina nakon njega. Imala je 90 godina, a kraljevska obitelj je odlučila dozvoliti da ju pokopaju pokraj njega na imanju Windsor.