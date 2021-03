Udala se za Hrvata! Holivudska glumica otkrila sretnu vijest, pažnju privukla neobičnom vjenčanicom

Holivudska glumica Chloe Sevigny (45) i ravnatelj galerija Karma Art Siniša Mačković pratitelje su iznenadili velikom vijesti. Naime, Chloe i Siniša izmjenili su bračne zavjete u strogoj tajnosti i to prije točno godinu dana. Da su zvijezda filma 'The American Horror Story' i markantni Zaprešićanin u braku otkrila je upravo glumica na svom Instagramu.

'Vjenčani u ponedjeljak, 9. ožujka 2020. Sretna prva godišnjica, moja ljubavi', napisala je uz fotografiju s vjenčanja i time iznenadila brojne fanove koji nisu imali pojma da je par stao pred oltar. Chloe je za vjenčanje iznenadila i modnim odabirom. Umjesto u bijelom za svoj veliki dan odlučila je odjenuti crnu usku haljinu koja je dodatno naglasila njezin trudnički trbuščić, dok je Siniša nosio klasično crno odijelo.

Vjenčanje se održalo dva mjeseca prije nego što je na svijet stigao njihov sin Vanja. Chloe i Siniša su se upoznali prije dvije godine, a upoznala ih je zajednička prijateljica koja je Chloe rekla kako je Siniša drag i iskren te osoba sa stilom i poznavatelj umjetnosti.Siniša je dio djetinjstva proveo u Zaprešića i onda se s roditeljima i starijom sestrom odselio u Australiju. Tamo je diplomirao grafički dizajn, a prije 10 godina stigao je u New York.

Nekoliko dana prije nego im se rodio sin Chloe je u jednom intervju rekla kako je imala napadaj panike nakon što su joj u bolnici rekli kako Siniša zbog pandemije koronavirusa neće moći biti uz nju tijekom poroda. - Imala sam napadaj panike i nisam mogla prestati plakati kad sam to čula - ispričala je Chloe. Bolnice u New Yorku ipak su dopustile očevima da budu prisutni na porodu, ali prije toga su se trebali testirati na koronu. Chloe i Siniša napravili su to prije odlaska u rodilište i oboje su bili negativni te je Siniša bio uz nju dok im se rađao sin Vanja.

