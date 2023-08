Posrnule Disneyjeve zvijezde: Odrasli su pod svjetlima reflektora pa upali u pakao ovisnosti i problema

Često se kaže kako je Disneyland ''najsretnije mjesto na zemlji'', šareni svijet puno dobro poznatih likova i zabavnih atrakcija koje obožavaju gotovo sva djeca. No čini se kako se za Disney Channel ne može reći isto. Brojne generacije odrasle su Disney i dječje zvijezde koje su im bile uzor, a gledajući ih kako se smiješe i dobro zabavljaju, činilo se kako će zauvijek ostati mladi. Karijere su započeli kao djeca i ubrzo ostvarili svjetsku slavu, a potom pod teretnom iste punili naslovnice svjetskih medija zbog razuzdanog ponašanja. Prerana slava donijela im je bogatstvo i lagodan život, no zvijezde poput Britney Spears, Miley Cyrus, Selene Gomez i Belle Thorne okusili su i onu goru, tamnu stranu života pod svjetlom reflektora.

Princeza popa, pjevačica Britney Spears, započela je karijeru kao članica Mickey Mouse kluba, u kojem je bila zajedno s pjevačem Justinom Timberlakeom, pjevačicom Christinom Aguilerom i glumcem Ryanom Goslingom, a imala je jedan od najpoznatijih javnih slomova u svijetu slavnih. Svi se sjećaju kako je 2007. obrijala glavu i udarala auto kišobranom, nakon što se predozirala amfetaminima. Pjevačica je dugih 13 godina bila pod skrbništvom svog oca Jaimea Spearsa koji je imao potpunu kontrolu nad njezinim životom. Prema riječima pjevačice, njegovo upravljene njezinim životom postalo je toliko traumatično da joj je zabranio imati još djece, lijekovi koje je koristila naglo su se mijenjali, nemogućnost viđanja sinova i još mnogo toga. Tijekom godina, vjerni obožavatelji pjevačice pokrenuli su pokret #FreeBritney koji se javno borio za njezino oslobođenje, a sve mu je kumovao kontroverzni dokumentarac o njezinom životu koji je šokirao javnost.

Miley Cyrus bila je zvijezda serije i filmova ''Hannah Montana'' koji su bili megapopularni među klincima koji su pratili zgode i nezgode djevojčice koja je pokušala živjeti normalna obiteljski život. U jednom trenutku Miley se odlučila oprostiti od imidža Disney slatkica pa je tako svoju kosu skratila na dječačku frizuru, a potom i twerkala s pjevačem Robinom Thickeom na MTV-jevoj dodjeli nagrada. Ubrzo je bez zadrške počela pričati seksu i konzumiranju droga, što se roditeljima djece kojima je Cyrus bila idol nikako nije svidjelo pa su svoje nezadovoljstvo nerijetko izražavali u komentarima ispod njezinih objava na društvenim mrežama, a scene iz spota za pjesmu „Wrecking Ball“ u kojima je gola ili liže čekić mnogima će zauvijek ostati urezane u pamćenje. Iako je neko vrijeme izgledalo kao da se smirila, a brojni su smatrali kako je to bilo zbog njezinog odabranika Liama Hemswortha njihova ljubav nije dugo potrajala.

Zvijezda serije ''Wizards od Waverly Place'', Selena Gomez dominirala je malim ekranima i glazbenim svijetom no zbog dugogodišnjeg turbulentnog odnosa s pjevačem Justinom Bieberom, njezina uspješna karijera često je bila u sjeni. Naime, oni su doslovno bili dječja verzija Brada Pitta i Angeline Jolie. Svaka sljedeća veza za koju se saznalo bila je pod povećalom, a mnogi fanovi ostali su u šoku kada su se ona i Bieber pomirili nakon što joj je presađen bubreg koji je zakazao zbog dugogodišnje borbe s lupusom.

Mladoj je pjevačici 2014. godine dijagnosticirana autoimuna bolest, a nakon toga se neko vrijeme nije pojavljivala u javnosti.

-Moj lupus, transplantacija bubrega, kemoterapija, mentalna bolest, vrlo javni poraz u ljubavi - iskreno, sve su to stvari koje su me trebale srušiti-sumirala je događaje u svom životu te dodala da joj je najviše pomogla misao kako će ona u budućnosti pomoći drugima.

Gomez je dodala da joj je još dijagnosticiran i bipolarni poremećaj te da joj je laknulo kada su joj to rekli. -Osjetila sam kao da je ogroman teret podignut s mene. Pomislila sam kako ta dijagnoza objašnjava tako puno- opisala je.

Glumica Bella Thorne bila je jedna od zvijezda serije ''Shake It Up''. Ni njezina reputacija nije ostala neokaljana. Probušila je nos, obojila kosu i često nosi samo oskudne bikinije. Na društvenim mrežama gotovo konstantno objavljuje videozapise u kojima se hvali da je pijana, ljubi se s muškarcima i ženama. Često objavljuje i gole fotografije, a ništa što se događa u njezinim vezama ne skriva od javnosti. Tvrdi da nikada nije željela biti poznata kao „Disney djevojka“, ne srami se biti ono što jest i živi život baš kako ona želi. Dodajmo još da glumica ima profil i na platformi OnlyFans te i tamo objavljuje svoje fotografije. Kada je 2020. godine otvorila račun oborila je rekord, jer je u jednom danu zaradila više od milijun dolara.

Pjevačica Demi Lovato glumila je u filmu “Camp Rock” na Disney Channelu. Na turneji s grupom Jonas Brothers 2010. godine udarila je plesačicu i nakon toga završila na rehabilitaciji gdje je otkriveno da ima bipolarni poremećaj. Borila se i s bulimijom i ovisnošću, a izjavila je da u to vrijeme nije mogla izdržati ni pola sata bez kokaina. Dotaknula je dno nekoliko puta, a najgore je bilo u srpnju 2018. godine kada se predozirala nakon divljeg tuluma u svojoj vili. Pjevačica je jedva preživjela, imala je tri moždana i jedan srčani udar.

- Tog dana prešla sam liniju koju nikada prije nisam prešla - priznaje pjevačica kojoj je život tada spasio tjelohranitelj koji ju je pronašao kako nepomično leži na podu i skoro se ugušila dok je pokušavala povratiti. Samo dan prije u svojoj vili na Beverly Hillsu organizirala je rođendansku zabavu i u kolovozu Lovato izlazi iz bolnice i sljedeća tri mjeseca će provesti u klinici za odvikavanje. Baš u ožujku te godine glazbenica je proslavila šest godina otkako nije okusila kap alkohola ili droge.

Mnogi kao primjer najskandaloznije Disneyeve dječje zvijezde navode crvenokosu glumicu Lindsay Lohan. Svi smo je zavoljeli nakon uloge u filmu ''Parent Trap'', a nastavila je glumiti u popularnim tinejdžerskim uspješnicama kao što su ''Freaky Friday'', ''Mean Girls'' i ''Confessions of a Teenage Drama Queen'' koji su je vinuli u zvijezde. Lohan je sada poznata po čestim odlascima na rehabilitaciju. Bila je jedna od najpopularnijih dječjih zvijezda, što ju je, nažalost, učinilo magnetom za paparazze, a oni su je često fotografirali u društvu drugih skandaloznih zvijezda, kao što su Britney Spears i Paris Hilton. Bile su tu i brojne obiteljske svađe, a odnos s majkom i menadžericom Dinom Lohan bio je vrlo kompliciran, ali i odabir krivih muškarca s kojima bi se neko vrijeme zabavljala pa brzo rastajala, a s nekima se znala svađati i fizički obračunavati.

Glumac Shia LaBeouf poznat je zbog franšize Transformers, no od 2000. do 2003. bio je zvijezda Disneyeva showa ''Even Stevens''. Shia je imao problema s alkoholom i nekontroliranim bijesom, te je više puta bio uhićen. Jednom se na crvenom tepihu pojavio s vrećom preko glave na kojoj je pisalo “Više nisam slavan“, a kada su ga prisutni novinari pitali da pojasni situaciju, rekao je: - Ja sam sada vreća. Pitajte me nešto u vezi vreća. Više puta optužili su ga za plagijat. Kratki film koji je ''napisao'' i neki njegovi stripovi djela su drugih umjetnika. Kako bi se ispričao, organizirao je izložbu koju je nazvao ''Žao mi je''. Shia se nedavno ponovno našao u središtu pozornosti i to zbog propale uloge u filmu ''Don't Worry Darling''.

