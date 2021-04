Popularni festival sa Zrća napušta Hrvatsku? Organizator tvrdi: 'Njihova Vlada svakom gostu daje 200 eura'

Pandemija koronavirusa protekle je godine uzrokovala probleme u domaćoj ekonomiji, a Vlada je pokušala riješiti taj problem subvencijama i drugim vidovima pomoći. No, najgore je prošla event industrija, koja je na izdisaju. Posljednji veliki koncert u zagrebačkoj Areni održala je Nina Badrić 8. ožujka 2020. godine, a od tada su otkazani brojni festivali i već dogovoreni nastupi. Tako primjerice u Zagrebu nismo vidjeli Celine Dion, a InMusic je nedavno otkazan i za ovu godinu. Dok su europske zemlje pronašle rješenje, pa će se na ljeto održati neki festivali i koncerti, u Hrvatskoj je i dalje status quo.

Inicijativa koja pokušava spasiti event industriju po prvi put je ujedinila cjelokupni sektor - od organizatora festivala, konferencija, sajmova, klubova, cateringa, vjenčanja, poslovnih događaja, glazbenika, producenata, rental tvrtki, autora i menadžera, kako bi zajedno ukazali na važnost ove industrije. Naime, event industrija važna je za Hrvatsku ne samo u ekonomskom smislu, već ima i veliki društveni značaj. Poduzetnici iz event industrije podsjećaju kako je pandemija najteže pogodila upravo ovaj sektor.

- Vlada Republike Hrvatske putem “Nacionalnog plana oporavka i otpornosti” trebala bi precizno naciljati pakete pomoći prema onim industrijama i poslovnim subjektima koji su pandemijom najviše izgubili, a tu se na prvom mjestu nalazi event industrija. Imajući u vidu da event industrija godišnje u hrvatski proračun donosi 22 milijarde kuna te zapošljava preko 17.000 profesionalaca, uvjeren sam da ne postoji vlada koja bi dopustila propast event industrije koja je, osim punjenja proračuna, zaslužna i za stvaranje pozitivnog imidža Hrvatske kao poželjne turističke destinacije u svijetu, rekao je Adnan Mehmedović, član Odbora za event industriju udruge Glas poduzetnika. Memedović je i direktor festivala Fresh Island, koji svake godine na plaži Zrće okuplja kremu europske hip-hop scene. Nada se kako će se festival ove godine ipak održati, a ako ne bude mogao prolongirati datum, sve se više bavi mišlju da ga premjesti na Maltu!

- Malta se sve više otvara prema event industriji i pozvali su sve strane festivale da im se jave. Njihova Vlada nudi organizatorima 50 eura za svakog gosta kojeg dovedu, a gostima bi davali čak 200 eura, 100 eura za smještaj i 100 eura za džeparac, uz uvjet da ostanu barem tri dana. Naša je Vlada rekla kako bi nama participirala s 50 posto troškova za PCR testove, kazao nam je Mehmedović.

U Hrvatskoj će se tako ovog ljeta najviše zabave događati u Šibeniku. U uvali Martinska u šibenskom kanalu tamo je lani održan Seasplash festival, koji je najavljen i za ovu godinu, a u Tisnom će se održati i Dimensions i Outlook festivali.

- Naravno da to još nije sigurno, jer sve ovisi o situaciji u srpnju i kolovozu, no Dimensions i Outlook su već sad rasprodani, sa smanjenim kapacitetom. Što se tiče Martinske, to je lani bila jedina destinacija u cijeloj Europi koja je nudila konceptualni sadržaj na šest evenata tijekom isto toliko tjedana. Imali smo dozvolu za 1500 ljudi, a na tim eventima bilo je 10 tisuća ljudi, kazao nam je Vedran Meniga, direktor tvrtke Pozitivan ritam, organizatora ovih festivala.

- Lani su nam iz lokalnog stožera dali dozvolu za prvi event, ali su nam rekli da ako se dogodi samo jedan slučaj zaraze, nećemo dobiti dozvolu za ostale. Zato smo svakog vikenda morali dokazivati da je sve u redu. Osim naših festivala u Šibeniku se održao cijeli niz događaja, i nigdje nije zabilježen niti jedan slučaj zaraze, a sve skupa je bila više od 40 tisuća posjetitelja, kaže Meniga. Zanimljivo je kako će se u Šibeniku ovog ljeta održati i jedini veliki inozemni koncerti u Hrvatskoj. Na Tvrđavi svetog Mihovila rasprodani su koncerti Black Pumas i Jacka Savorettija, a gledat ćemo i Asafa Avidana i Mostar Sevdah Reunion. Na Tvrđavi su najavljeni i koncerti Hladnog piva, Silentea i BluVinila, Nipplepeople i Jonathan, Pips, Chips & Videoclips i JR August, Vlatka Stefanovskog, te spektakl Rock The Opera.

Dok organizatori naših festivala i dalje čekaju milost Vlade i Stožera, u Europi se sve više otvaraju. Britanci će uskoro i službeno ukinuti ograničenja i dozvoliti festivale i koncerte. Od 17. svibnja u dvoranama je dozvoljena prodaja polovice kapaciteta, pa će se tako u londonskoj O2 areni održati koncerti Liama Gallaghera i Alicije Keys. Dozvolit će se i održavanje velikih festivala, a 21. lipnja ukidaju sva pravila socijalnog distanciranja, pa je za srpanj i kolovoz najavljen cijeli niz spektakla.

U susjednoj Srbiji nakon godine pauze održat će se EXIT festival, kojeg najavljuju kao "simbol pobjede nad pandemijom". Na etrovaradinskoj tvrđavi nastupaju svjetske zvijezde David Guetta, DJ Snake, Tyga, Eric Prydz b2b Four Tet, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Sheck Wes, Solomun, Paul van Dyk, Sepultura, Metronomy, Honey Dijon i mnogi drugi.

