Bolno priznanje posrnule kćeri poznatog pjevača: O ovome je teško pričati. Nisam ponosna

Kći poznatog pjevača Ozzyja Osbournea (72) člana benda Black Sabbath, Kelly Osbourne (36), obavijestila je fanove na Instagramu da je nakon četiri godine trijeznosti pokleknula pred porocima i vratila se starim navikama. TV zvijezda u svom priznanju nije skrivala emocije.

- O ovome mi je dosta teško pričati, ali uvijek sam rekla da ću biti iskrena s vama oko situacije o mom oporavku od ovisnosti. Pokleknula sam. Nisam ponosna na to. Ali vraćam se na put do boljeg. Htjela sam da znate da sam danas trijezna - i da ću sutra isto biti. Uistinu sam naučila da je potreban jedan po jedan dan - kazala je 36-godišnjakinja iskreno dodajući kako će još više detalja objaviti kasnije ovog tjedna u svome podcastu.

Foto: Instagram

- Hvala vam svima za podršku i ljubav. Čut ćemo se uskoro - završila je obraćanje.

Kelly, koja je stekla slavu kao dijete u reality showu o Osbourneovima, oduvijek je bila iskrena o svojim borbama. S drogama i alkoholom počela je eksperimentirati prije tinejdžerskih godina, a program od 12 koraka do trijeznosti prošla je u kolovozu 2017. O svom teškom putu progovorila je 2019. godine.

- To je u potpunosti promijenilo moj život. Nisam mislila da mogu išta napraviti ako nisam pijana ili drogirana, jer sam se svega bojala. I dopustila sam da to doprije do mene. Sad kad vidim da mi to uopće ne treba, moj život je bolji i ne trebam tu dramu uopće - kazala je.

Foto: PA/Pixsell, Pixsell

Svake godine Kelly obilježava godišnjicu smrti bliske prijateljice Amy Winehouse, koja je preminula od trovanja alkoholom 2011. godine, a doticaj s ovisnosti imali su njezin otac Ozzy i brat Jack. Ozzy se prvi put susreo s drogama 70-ih prošlog stoljeća, a trijezan je posljednjih sedam godina, dok je Jack trijezan 17 godina.

Kelly je nedavno prošla transformaciju te izgubila gotovo 40 kilograma, ali dio toga duguje operativnom zahvatu laparoskopskoj uzdužnoj resekciji želuca.

