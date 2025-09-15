U 'Životu na vagi' stiglo je vrijeme za novo, treće po redu eliminacijsko vaganje, jer kući odlazi najlošije rangirani natjecateljica ili natjecatelj iz slabijeg tima. Sa smiješkom ih je dočekala voditeljica Antonija Blaće, spremna doznati sve novosti, pobjede i probleme koji ih muče.

„Imamo tri kilograma prednosti, ne znam koliko to pomaže jer imamo jedan veliki hendikep, a to je da je naš najbolji gubitelj kilograma cijeli tjedan bio 'out''', kazao je crveni predstavnik Dominik.

Ozlijeđena Tamara u suzama napustila show, kandidati složni: 'Nezasluženo je otišla'

Prva je na vagu stala Ema, a ostali su primijetili kako se na njoj vidi velika promjena u raspoloženju, stavu i motivaciji. Ema se pohvalila i kako je pobijedila strah od vode uz pomoć trenerice Mirne. „Voljela bih pokazati da sam uspjela svima koji me nisu podržavali. Pokazat ću im da mogu“, jasno je poručila. Na prošlom je vaganju imala 123,9 kg, a sada je to spustila na 121,7 kg, tj. -1.8% tjelesne mase.

Sljedeća je na vagu došla Josipa, koja nije skrivala nervozu. Zadnja loža i dalje je muči, no ne predaje se, baš kao što nije i dosad nikad u životu. „Josipa ne trenira manje, samo smo zamijenili neke vježbe. Trenira kao zmaj“, hvalila ju je Mirna, Na prošlom vaganju imala je 143,3 kg, a sada 141,0 kg ili -1,6 kg. „Možda sam mrvicu više očekivala“, kazala je pomalo nezadovoljno.

Ante se idući popeo na vagu, pohvalivši se kako mu motivacije ne nedostaje, no probleme mu stvara išijas. „Zamišljam kako će mi reagirati sin kad me vidi, zamišljam šetnje s njim“, sanjario je ponosno bolju budućnost. Na prošlom je vaganju imao je 157,5 kg, a sada je došao na 154,4 kg, tj. -2.0 kg i bio prezadovoljan!

„Ne kreće se toliko, ali mu je prehrana prilagođena. On je još jedan dokaz da ako ne možeš trenirati punim intenzitetom, puno se toga može napraviti kroz prehranu!“ dodala je Mirna.

Domagoj je stigao na vagu bez velikih očekivanja. Požalio se Antoniji kako se mučio s temperaturom i nije bio na razini. Ipak, priznao je kako su mu pojedini kandidati u sobu „prokrijumčarili“ bučice kako bi barem malo mogao vježbati, što je sve nasmijalo. Na prošlom vaganju imao je 208,2 kg, a sada je to spustio na 204,9 ili -1,6% tjelesne mase.

Iduća je bila nasmijana i motivirana Nena, kazavši kako joj je Edo velika podrška i vjetar u leđa. Na posljednjem je vaganju pala ispod sto kilograma s 99,5. Danas ima 97,4 kg. U postotku, to je -2,1%. „Kući ne idem! Htjela bih još ostati ovdje!“ ponosno je poručila.

Stigao je i GallaSandalla, koji je priznao kako je tijekom prethodnih dana dosta sumnjao u cijeli proces, ali pomogao mu je razgovor s nutricionisticom Martinom od koje je dobio puno korisnih savjeta i koja mu je riješila brojne nedoumice koje se tiču brojenja kalorija i prehrane. Na zadnjem vaganju imao je 156,4 kg, a sad se spustio na 153,2 kg. U postotku, to je -2,0% tjelesne mase.

Ivica je bio idući na vagi, koji je priznao da nije potpuno „u igri“, već ima razloga i za ostanak i za odlazak. Edo je priznao kako ga taj njegov stav i ravnodušnost pomalo nerviraju. „Osjetim veliku razliku, promjenu u svim segmentima“, priznao je kako mu je show itekako promijenio život i daleko je više aktivniji. Na posljednjem vaganju imao je 171,1 kg, a sada ima 169,3 kg, što je sve jako iznenadilo. To je u postotku tek -1,1% tjelesne mase.

„Ovo je baš veliko razočaranje, nije mi bilo ni na kraj pameti da bi rezultat mogao biti ovoliko loš“, Mirna je bila izvan sebe.

Sljedeća je kod vage stala Marija, priznavši da joj malo fali obitelj, no kolega Zvone je motivira da iskoristi ovu priliku i ne odustane. „Doma sam toliko bila lijena da mi se uopće nije dalo iz kreveta ustati. Ovdje sam potpuno drugačija!“ Na prošlom vaganju imala je 134,2 kg, a sada je pala na 131,0 kg, tj. -2,2%.

Kate je Antoniji dala svoju obećanu fotografiju iz mladosti. „U srednjoj su me zvali Kate Moss. Jedna druga Kate. Zamišljala sam sve osim onoga što je došlo. Ta slika me podsjeća na period kad sam bila i sa sobom zadovoljna“, kazala je, „Ali sad je drugačiji film ovdje. Napokon sam shvatila da mogu duže hodati, to mi je dovoljno da se doma više nikad ne vratim na staro!“ Na prošlom vaganju težila je 199,1 kg, dok danas ima 194,4 kg. U postotku, to je -4,7%, i ostala iznenađena. Kao nagradu, dobila je malu bakljadu podrške.

Kapetan crvenih Dominik stigao je idući na vagu. Kazao je kako neki njegovi kolege malo zabušavaju, no on će gledati samo sebe i nikoga ne prozivati. Na prošlom vaganju imao je 156,9 kg, a sada je pao na 152,4 kg, odnosno -2,9% tjelesne mase. „Nisam ovaj rezultat mogao ni sanjati u trećem ciklusu, baš sam sretan“, poručio je, a ponosan je bio i Edo.

Zoran se pridružio sljedeći i priznao da mu motivacije ne nedostaje, a najveći problem mu je suživot s velikim brojem različitih karaktera. Na zadnjem je vaganju imao 141,1 kg, a sada ima 138,7 kg ili -1,7%.

Nasmijana Tamara požalila se na probleme s ramenom koji su je jako sputavali posljednjih dana. Ipak, priznala je kako je možda previše forsirala neke stvari koje su je na kraju i dovele do toga da joj se stanje pogorša. „Da mogu vratiti vrijeme, ne bih pristala na bacanje lopte na trampolin“, poručila je. Na prošlom vaganju težila je 111,1 kg, a sada 110,0 kg, odnosno samo -1,0%.

„Nisam navikla stati uvijek sam davala svoj maksimum, ali ovo mi je škola“, pustila je suzu nakon to je zasjela ispod crvene linije.

Zvone je poručio da je jako ponosan na svoj tim te njihov angažman i zajedništvo. Na prošlom vaganju imao je 152,9 kg, a sada sjajnih 147,8 kg. U postotku, to je -3,3% tjelesne mase. Osmijeh nije mogao sakriti!

Iduća je bila Ana koja je priznala kako ima jaku krizu u kući, a najviše joj fale mama i suprug. Muče je i tračevi u kući te odnosi s nekim kandidatima. Na prošlom vaganju težila je 146,8 kg, a danas ima 145,7 kg, tj. -0,7%. „Važno je da u glavi pokuša posložiti prioritete zašto je ovdje“, Edo ju je bodrio.

Dubravko je također imao nekih zdravstvenih poteškoća tijekom zadnjih dana, no ne gubi nadu ni motivaciju. Na prošlom vaganju imao je 155,2 kg, a sada je to spustio na 151,0 kg ili -2,7%. „Nebo mi je granica“ poručio je sa suzama u očima.

Priču je zaključila Sneki, koja je tijekom tjedna prikupila najveći broj koraka, no Edo je poručio kako treba naći balans, a ne se forsirati. Na prošlom vaganju težila je 126,1 kg, a sada se spustila na 122,6 kg, tj. -2,8%.

Nakon svih pobrojenih rezultata, na vrhu ljestvice bio je Zvonimir s -3,3% tjelesne mase, a na začelju Ana s 0,7%. Plavi tim u odnosu na prošlo vaganje pao je na ukupno 1308,5 kg, što je za 25,7 kg manje od prošlog vaganja i -1,9%. Crveni tim sada ima 1027,2 kg, što je za 21,9 kg manje, ali -2,1% tjelesne mase. Uz dodatnih tri kilograma prednosti koje su osvojili na Velikom izazovu, samo su potvrdili svoju prednost.

Ana je tako spašena, a kući ide najlošija kandidatkinja plavih – Tamara. Nitko nije mogao sakriti tugu, a ona suze. „Teško mi je što ću napustiti ove drage ljude. Možda nije ni realno što ja idem jer sam stvarno dala tristo posto više od nekoga tko je vječito sjedio, nisam samo to ja primijetila“, kazala je, a i dio kandidata složio se kako je Ana možda više zaslužila ispasti. „Nezasluženo je otišla, davala je milijun posto od sebe“, tužna je bila Nena.

Nova epizoda 'Života na vagi' na rasporedu je već sutra od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata ranije na platformi Voyo.