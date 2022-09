Popularna glazbenica zbog svađe u striptiz klubu dobila 15 dana rada za opće dobro

Slavna reperica Cardi B (29), pravog imena Belcalis Marlenis Almánzar priznala je krivnju za svađu u njujorškom striptiz klubu 2018. godine te će morati odraditi 15 dana rada za opće dobro. Cardi je priznala krivicu za napad i bezobzirno ponašanje, kazali su iz Queens District Attorney's ureda.

Glazbenica je u priopćenju koje je objavila u četvrtak kazala kako je u prošlosti radila greške te da se ne srami priznati krivnju za svoje postupke. -Ti događaji me ne definiraju kao osobu i ne pokazuju kakva sam ja osoba - kazala je.

Foto: POOL/REUTERS Rapper Cardi B appears at the Queens County Criminal Court in Queens, New York, U.S., September 15, 2022. Dennis A. Clark/POOL via REUTERS Photo: POOL/REUTERS

Podsjetimo, Cardi je u studenom prošle godine rodila je sina Wavea, a osim malenog Wavea sa suprugom reperom Offsetom (30) pravim imenom Kiari Kendrell Cephus, ima i kćer Kulture Kiari. U njihovom braku česte su trzavice pa je Cardi svojedobno podnijela zahtjev za razvod od supruga, a bili su razdvojeni nekoliko puta. Ona ga je u prosincu 2018. optužila za nevjeru jer je dogovarao seks utroje, samo pet mjeseci nakon rođenje njihove kćerkice. No, Cardi mu je ubrzo oprostila, a na Instagramu je napisala kako nikome ne mora polagati svoje račune. On ju je nakon toga navodno ponovno prevario.

Cardi je Offsetovo ime tetovirala na stražnjoj strani lijeve noge, a razmišljala je da to napravi i na vagini. No, odustala je jer je svoju intimnu zonu već jednom podvrgnula laserskom tretmanu.

