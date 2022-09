David Beckham 12 je sati čekao u redu kako bi odao počast kraljici Elizabeti

Ispred Westminster Halla red je dugačak oko sedam kilometara u kojem tisuće ljudi čeka kako bi odalo počast kraljici Elizabeti koja je preminula 8. rujna. Među brojnim Britancima u redu se našao i slavni nogometaš David Beckham kako bi odao počast kraljici, a kako prenosi Sky New u redu je stajao punih 12 sati.

- Ovo je težak dan za sve. Naše misli su s obitelji, vrlo je posebno čuti sve priče ljudi ovdje - izjavio je Beckham za Sky News. On je 2004. godine od kraljice primio poseban orden za svoj doprinos nogometu. - To je bio zbilja poseban trenutak za mene. Sa mnom su u tom trenutku kod kraljice bili i moji baka i djed. Imao sam sreću što sam u nekoliko prilika u životu mogao biti u blizini Njezinog Veličanstva - izjavio je nogometaš.

David Beckham has joined thousands of people queueing to see the Queen lying in state to celebrate Britain's 'special' Queen.



Beckham reportedly took a few selfies with fans, temporarily causing the queue to grind to a halt.



Uredna, dostojanstvena i nepregledna kolona za odavanje posljednje počasti pokojnoj kraljici proteže se Londonom. U zemlji koja se ponosi strpljivim čekanjem u redovima, to se doživljava kao trijumf britanskog identiteta.

„To je ono što mi Britanci radimo, čekamo u redu na kiši“, rekao je 29-godišnji Jacob Lovewell, zaposlenik u svijetu marketinga, čekajući na južnoj strani Temze u redu koji se pomiče puževim korakom.

Red se počeo formirati i više od 48 sati prije no što su prvi ljudi pušteni u parlament da se poklone lijesu. Uživo ga se može pratiti i na YouTubeu. Glavna tema na naslovnim stranicama novinama, kolona je postala poznata kao 'The Queue' s velikim početnim slovom (Red). Do četvrtka navečer bio je dugačak 7,2 kilometara, a ljudi trebaju čekati više od osam sati do lijesa koji će ponedjeljka biti izložen u Westminster Hallu.

Posjetiteljima je zabranjeno fotografirati i zadržavati se u blizini lijesa, zbog čega nakon sati čekanja imaju samo sekunde da odaju počast preminuloj kraljici.

No nitko se na to ne žali, čak ni oni koji su noć proveli na ulici, spavajući na pločniku, ili su se ustali prije zore kako bi doputovali do prijestolnice. „Izgleda sjajno“, rekla je Lisa Doodson koja je u četvrtak prošla most Lambeth te napokon vidjela Westminster u daljini. „Svi su zadovoljni, svi pomažu“, dodala je u izjavi za agenciju France Presse.