Poprilično je neshvatljivo koliko je loše važna tema obrađena u informativnim emisijama, a tu prednjači Dnevnik Nove TV

Prošle srijede ujutro potres magnitude 5,7 po Richteru zatresao je istočnu talijansku obalu - što nije niti slabo niti daleko. Štoviše, potres se, kao i naknadna podrhtavanja osjetio i na hrvatskoj obali pa je poprilično neshvatljivo koliko je loše ta tema obrađena u našim informativnim emisijama. Tu prednjači Dnevnik Nove TV koji potres nije ni spomenuo u najavi središnjeg Dnevnika, a samom je prilogu, koji je bio veoma štur, posvećeno izrazito malo vremena tek negdje oko 50. minute. U redu, nije potrebno senzacionalistički preuveličavati događaj, s obzirom da, srećom, nije bilo stradalih, a materijalna šteta nije bila velika. No u ovom je konkretnom slučaju potpuno promašena prilika da se ovom događaju da širi kontekst. Nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa hrvatska publika na podrhtavanja u Jadranu definitivno ne gleda kao na neki usputni događaj u nekoj drugoj zemlji, već ih zanima imaju li ti potresi veze jedni s drugima, postoji li mogućnost da se nešto slično ponovi bliže Hrvatskoj i slično… U Dnevniku Nove TV to je tek spomenuto dok su HRT i RTL ipak nešto bolje obradili temu i njihovi su novinari na terenu razgovarali sa stručnjacima koji su odgovorili na navedena pitanja, no i dalje je moglo bolje.

Dođi, pogodi, osvoji! // RTL - JEDAN KAKTUS

Mogao bi malo više truda i inovativnosti uložiti i RTL u natjecateljski show “Dođi, pogodi, osvoji!”. Takvi i slični natjecateljski formati uglavnom kod publike dobro prolaze, valjda su zato konstantna na programu, no u realizaciji takvih emisija tanka je granica između zanimljivog i zabavnog te jeftinog i isforsiranog. U ovom se slučaju ona često prelazi, no - tko voli nek’ izvoli. Ipak, ova emisije povlači jednu još važniju temu, a to je praktički nepostojanje koncepta zaštitnog lica neke emisije na našim televizijama, a posebice na RTL-u. Vani je, naime, za brendiranje neke emisije važno tko je njezin prezenter te ljudi samu emisiju s vremenom povežu s tim poznatim licem. No čini se kako se RTL već godinama drži neke svoje inačice tog koncepta pa ima zaštitno lice cijelog televizijskog programa, a ne pojedinih emisija. Big Brother - Antonija Blaće; Večera za 5 - Antonija Blaće; Hrvatska traži zvijezdu - Antonija Blaće; Tog se nitko nije sjetio! - Antonija Blaće; Gospodin Savršeni - Antonija Blaće, Život na vagi - Antonija Blaće; Masked Singer - Antonija Blaće… I tako dalje i tako dalje. Svaki od ovih showova, koji na prvu nemaju praktički ništa zajedničko u jednom je trenutku vodila je ista osoba i onda kad okreneš na “Dođi, pogodi, osvoji!” opet - Antonija Blaće. Što je najgore, smatram da je Blaće jedno od simpatičnijih lica na televiziji, posebice ako se u obzir uzme njezin put i kako je na male ekrane došla iz Big Brothera. Bilo je pun pogodak da mu ona postane i voditeljica, a očito joj leže takvi reality formati što je još nekoliko puta kasnije pokazala. No niti za televiziju niti za nju nije dobra ideja da vodi baš sve emisije (osim onih koje vodi Marijana Batinić) od onda pa sve do danas. Na taj način emisije gube autentičnost, a ona umjesto da bude prepoznatljiva voditeljica određene niše postaje - Katica za sve. Šteta.

Zvijezde pjevaju // HRT 1 - TRI RUŽE

Koliko raznolikost, ali kada je riječ o kandidatima, može obogatiti emisiju pokazuje HRT-ov zabavno pjevački show “Zvijezde pjevaju”. Prošle se subote saznalo da su nastup u sutrašnjem finalu izborili Jelena Miholjević i Zoran Prodanović Prlja, Marco Cuccurin i Mia Negovetić te Matea Šeparović i Bojan Jambrošić. I bez ikakve namjere da neke se neke od kandidata favorizira u odnosu na druge, samo treba istaknuti da se i prema licima u finalu jasno vidi da je HRT ove godine uistinu otišao korak dalje u odabiru sudionika što je emisiji dalo potrebnu svježinu. Godinama su se i tu vrtjela dosta slična lica, isti mentori i isti profil natjecatelja, a ove je godine HRT odlučio dati prostora novim licima i idejama čime su pogodili u sridu! Genijalno je u polufinalu bilo vidjeti kako naizgled nespojivi duo, glumica Jelena Miholjević i Prlja iz Leta 3, izvode “Šumicu”. A odličan je bio i nastup mladog para (napokon!), 20-godišnje Mije Negovetić i 21-godišnjeg Marca Cuccurina, influencera kojeg HRT tako i predstavlja, konačno bez predrasuda prema tom zanimanju u 2022. godini.

Hrvatski film i nogomet // HRT 2 - DVIJE RUŽE

Opasno se HRT priprema i za svjetsko prvenstvo u nogometu pa je tako nakon niza dokumentaraca uslijedio i ciklus hrvatskih filmova o nogometu što je baš dobra ideja. Prikazuje se četvrtkom na drugom programu i mogu se uloviti neki poznati naslovi poput Metastaza, ZG80… Doduše, kad smo već kod (ne)raznolikosti, možda neke od filmova bude teško razlikovati jer Rene Bitorajac ima istu ulogu u svima.

